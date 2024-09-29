Будут обмениваться информацией, полученной с 30 июня 2023 года до конца прошлого года, и это будет касаться лишь небольшого количества счетов.

В Украине с 30 сентября начнется обмен банковской информацией с другими странами - пока речь идет не обо всех счетах украинцев, а лишь о некоторых.

Александра Томашевская, налоговая консультант, рассказала в СМИ детали.

Она пояснила, что с 30 сентября начнётся первый этап обмена информации. Речь идет о счетах с остатком от одного миллиона долларов и новых счетах, что повлияет на незначительное количество украинцев. Стоит отметить, что украинцы, у которых на счету в среднем более миллиона долларов, могут позволить себе услуги налоговых адвокатов и бухгалтеров, получая профессиональную помощь.

30 сентября 2024 планируется обмен данными о новых счетах, открытых после 1 июля 2023, а также счета физических лиц с остатком свыше 1 млн долларов по состоянию на 30 июня 2023 года. В следующем году, 30 сентября 2025 года, будет осуществлен обмен информацией о счетах с остатком менее 1 млн долларов и счетах организаций с остатком или стоимостью, превышающей 250 тыс. долларов.

В настоящее время будут обмениваться информацией, полученной с 30 июня 2023 года до конца прошлого года, и это будет касаться лишь небольшого количества счетов. Следующий этап, который охватит оставшиеся счета, начнется только в 2025 году.

"Для большинства история с обменом откладывается на год, до 2025-го. Только тогда налоговая получит данные за 2023-й. Но это тоже не означает, что данные обо всех беженцах подпадут под такой обмен", – говорит Томашевская.

Источник: OBOZ.UA.

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