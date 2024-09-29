Закон про заборону російської церкви в Україні було ухвалено лише 20 серпня цього року.

З 2014 року Одеська міська рада передала Українській православній церкві МП 16 земельних ділянок для постійного користування.

Про це повідомив депутат Одеської міської ради Олександр Славський.

У 2020 році міська рада Одеської області виділила Українській православній церкві 0,27 га на вулиці Ширшова, 20 для будівництва. Того ж року церкві також дозволили розробити проект землеустрою для ділянки площею 0,11 га на вулиці Нєжданової, 28.

У наступному році УПЦ МП отримала 0,1 га на Французькому бульварі, 46 "для іншого історично-культурного призначення", а також дозвіл на землеустрій для будівництва храму Донської ікони Божої матері на ділянці площею 0,13 га на Тираспольському шосе.

Також слід зазначити, що одеська влада не передавала земельні ділянки УПЦ МП після початку повномасштабної війни. Закон про заборону російської церкви був ухвалений лише 20 серпня цього року.

Нагадаємо, в Україні заборонено функціонування релігійних організацій, що мають центр у країні-агресорі рф. Спеціальна комісія повинна перевіряти зв'язки з росіянами, і якщо буде виявлено контакти з рф, питання про заборону організації вирішуватиме суд.

Варто зазначити, що закон не поширюється на всю УПЦ МП, оскільки вона не має статусу юридичної особи. Це означає, що йдеться про заборону окремих парафій, які мають такий статус, а перевірка відбуватиметься для кожної парафії та єпархії окремо.

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