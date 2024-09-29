Закон о запрете русской церкви в Украине был принят только 20 августа этого года.

С 2014 года Одесский городской совет передал Украинской православной церкви МП 16 земельных участков для постоянного пользования.

Об этом сообщил депутат Одесского городского совета Александр Славский.

В 2020 году городской совет Одесской области выделил Украинской православной церкви 0,27 га по улице Ширшова, 20 для строительства. В том же году церкви разрешили разработать проект землеустройства для участка площадью 0,11 га на улице Неждановой, 28.

В следующем году УПЦ МП получила 0,1 га на Французском бульваре, 46 "для другого историко-культурного назначения", а также разрешение на землеустройство для строительства храма Донской иконы Божией Матери на участке площадью 0,13 га на Тираспольском шоссе.

Также следует отметить, что одесские власти не передавали земельные участки УПЦ МП после начала полномасштабной войны. Закон о запрете русской церкви был принят только 20 августа этого года.

Напомним, в Украине запрещено функционирование религиозных организаций, имеющих центр в стране-агрессоре России. Специальная комиссия должна проверять связи с россиянами, и если будут выявлены контакты с РФ, вопрос о запрете организации будет решать суд.

Следует отметить, что закон не распространяется на всю УПЦ МП, поскольку она не имеет статуса юридического лица. Это означает, что речь идет о запрете отдельных приходов, имеющих такой статус, а проверка будет проходить для каждого прихода и епархии в отдельности.

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