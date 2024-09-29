Якщо скринька пошкоджена або особа не отримала лист, це все одно буде вважатися фактом вручення.

В Україні почали надсилати повістки поштою, і з огляду на те, що перші з них уже дійшли до адресатів, у багатьох виникає питання, що робити, якщо повістка не прийшла або загубилася.

Адвокатка Марина Бекало в коментарі ТСН.ua пояснила, як діяти в таких випадках.

Вона зазначила, що територіальні центри комплектування можуть вважати повістку врученою, навіть якщо особа її фактично не отримала. Якщо громадянин не був за місцем реєстрації або відмовився отримати повістку, це також трактуватиметься як вручення. Таким чином, незалежно від таких, ТЦК визнано, що повістка була доставлена. Якщо ж поштову скриньку пошкоджено або лист не був отриманий з інших причин, він не звільняється від відповідальності. До ТЦК все одно надходить документальне підтвердження від Укрпошти про доставку листа.

«ТЦК не враховуватиме причини, чому повістка не була отримана. Якщо скринька пошкоджена або особа не отримала лист, це буде вважатися фактом вручення», — підкреслила Бекало.

Вона також зауважила, що не виключені випадки, коли людина фактично не отримала листа від ТЦК. Наприклад, ТЦК складає постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, яка через 10 днів набуває чинності та передається до виконавчої служби. Виконавець має розпочати виконавче провадження і може накласти арешти на банківські рахунки.

Адвокат наголосила, що таку постанову можна оскаржити в суді.

Дії у разі неотримання повістки

Якщо повістка не була вручена з причин, що не залежать від особи, наприклад, через пошкодження поштової скриньки, Бекало радить вжити такі кроки:

Скласти акт про пошкодження скриньки спільно з представниками ЖЕКу або ОСББ. Подати скаргу до Укрпошти щодо проблеми з доставкою. Документально зафіксувати порушення процедури створення листа.

Ці дії можуть стати підставою для оскарження постанови ТЦК у суді.

Адвокат також зазначила, що якщо лист від військкомату надходив надто довго, і це сталося не з вини громадянина, варто звернутися до Укрпошти з відповідною скаргою та довести, що проблема сталася не з його вини.

Бекало додала, що в першу чергу повістки отримують ті, хто оновив свої дані. «Першими отримують повістки ті, хто є у реєстрах. Зазвичай, це люди, які оновили свої дані. Важче буде знайти тих, у кого немає місця реєстрації, і в такому випадку повістки надсилатимуть на місце роботи», — зазначила юристка.

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