Если ящик поврежден или лицо не получило письмо, это все равно будет считаться фактом вручения.

В Украине начали посылать повестки по почте, и учитывая, что первые из них уже дошли до адресатов, у многих возникает вопрос, что делать, если повестка не пришла или потерялась.

Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua объяснила , как действовать в таких случаях.

Она отметила, что территориальные центры комплектования могут считать повестку врученной, даже если личность ее фактически не получила. Если гражданин не был по месту регистрации или отказался получить повестку, это также будет рассматриваться как вручение. Таким образом, независимо от таковых ТЦК признано, что повестка была доставлена. Если почтовый ящик поврежден или письмо не было получено по другим причинам, оно не освобождается от ответственности. В ТЦК все равно поступает документальное подтверждение от Укрпочты о доставке письма.

«ТЦК не будет учитывать причину, почему повестка не была получена. Если ящик поврежден или лицо не получило письмо, это будет считаться фактом вручения», — подчеркнула Бекало.

Она также отметила, что не исключены случаи, когда человек фактически не получил письмо от ТЦК. Например, ТЦК составляет постановление о привлечении к административной ответственности, которое через 10 дней вступает в силу и передается в исполнительную службу. Исполнитель должен приступить к исполнительному производству и может наложить аресты на банковские счета.

Адвокат подчеркнула, что такое постановление можно обжаловать в суде.

Действия в случае неполучения повестки

Если повестка не была вручена по причинам, не зависящим от лица, например из-за повреждения почтового ящика, Бекало советует принять следующие шаги:

Составить акт о повреждении ящика совместно с представителями ЖЭКа или ОСМД. Подать жалобу в Укрпочту по поводу проблемы с доставкой. Документально зафиксировать нарушение процедуры создания письма.

Эти действия могут послужить основанием для обжалования постановления ТЦК в суде.

Адвокат также отметила, что если письмо от военкомата поступало слишком долго, и это произошло не по вине гражданина, следует обратиться в Укрпочту с соответствующей жалобой и доказать, что проблема произошла не по его вине.

Бекало добавила, что в первую очередь повестки получают обновившие свои данные. «Первыми получают повестки те, кто есть в реестрах. Обычно это люди, которые обновили свои данные. Труднее будет найти тех, у кого нет места регистрации, и в таком случае повестки будут посылать на место работы», — отметила юрист.

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