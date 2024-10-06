Корисні цукерки не містять цукру, глютену та тваринних жирів, а їхній смак неодмінно вас здивує!

Ліза Глінська пропонує приготувати смачні та корисні цукерки за її рецептом.

Ці корисні ласощі можуть стати здоровим доповненням вашого щоденного раціону, що не відзначатиметься на вашій фігурі.

Для того, щоб повторити рецепт Лізи Глінської, підготуйте такі інгредієнти:

(у вас вийде приблизно 18 цукерок)

100 г банана (приблизно 1 шт.)

70 г кленового сиропу (близько 3,5 ст. л. або сиропу топінамбура)

60 г арахісової пасти (приблизно 2 ст. л. без цукру)

50 г кокосового борошна (приблизно 2 ст. л. з гіркою)

20 г какао-порошку (близько 2 ч. л. з гіркою)

Візьміть банан, арахісову пасту, кленовий сироп і кокосове борошно. Помістіть всі інгредієнти в блендер. Збийте до однорідної консистенції, щоб утворилася м'яка маса.

Відміряйте невелику порцію маси (приблизно 15 г) та сформуйте з неї кулю. Повторіть цей процес для всіх цукерок.

Обваляйте кожну цукерку в какао-порошку, щоб надати їй шоколадного аромату.

Помістіть готові цукерки в холодильник на 1 годину, щоб вони трохи загусли та набули приємної текстури.

Цей рецепт корисних цукерок сподобається як дорослим, так і дітям. Вони стануть чудовою альтернативою звичайним солодощам, а їхній смак не залишить байдужими навіть найвибагливіших ласунів. Смачного!

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