У своєму позові він пояснив, що має право на відстрочку через інвалідність свого батька, проте ТЦК відмовив.

На Буковині призовник подав документи для відстрочки від мобілізації на підставі того, що його батько має інвалідність ІІ групи, однак ТЦК йому відмовив.

Про це йдеться у рішенні суду, опублікованому в Єдиній державній реєстрі судових рішень.

Подробиці справи

Відповідно до матеріалів справи, у травні 2024 року житель Чернівецької області, перебуваючи на обліку у місцевому ТЦК, отримав відмову у відстроці від мобілізації. Чоловік вирішив оскаржити це рішення в суді.

У своєму позові він пояснив, що має право на відстрочку через інвалідність свого батька, проте ТЦК відмовив, посилаючись на видачу доказів про те, що немає інших працездатних осіб, зобов'язаних утримувати його батька.

Постанова суду

Суддя Ігор Маренич, вивчивши матеріали справи, дійшов висновку, що призовник дійсно має право на відстрочку, а рішення ТЦК було безпідставним.

Суд задовольнив позов, визнав відмову ТЦК незаконною та зобов'язав видати документи на відстрочку. Рішення суду може бути оскаржене.

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