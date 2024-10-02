В своем иске он пояснил, что имеет право на отсрочку по инвалидности своего отца, однако ТЦК отказал.

В Буковине призывник подал документы для отсрочки от мобилизации на основании того, что его отец имеет инвалидность II группы, однако ТЦК ему отказал.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Подробности дела

Согласно материалам дела, в мае 2024 года житель Черновицкой области, состоя на учете в местном ТЦК, получил отказ в отсрочке от мобилизации. Мужчина решил обжаловать это решение в суде.

В своем иске он пояснил, что имеет право на отсрочку из-за инвалидности своего отца, однако ТЦК отказал, ссылаясь на выдачу доказательств, что нет других трудоспособных лиц, обязанных содержать его отца.

Постановление суда

Судья Игорь Маренич, изучив материалы дела, пришел к выводу, что призывник действительно имеет право на отсрочку, а решение ТЦК было безосновательным.

Суд удовлетворил иск, признал отказ ТЦК незаконным и обязал выдать документы на отсрочку. Решение суда может быть обжаловано.

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