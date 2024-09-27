Більше 12 мільйонів українців використовують газ у своїх домівках, як для приготування їжі, так і для опалення та нагрівання води.

В Україні дотримуючись кількох простих порад щодо використання газу на кухні та в опаленні, можна зекономити до 20% споживання пального.

Про це повідомив "Нафтогаз".

Сьогодні понад 12 мільйонів українців використовують газ у своїх домівках для приготування їжі, опалення та нагрівання води. Газ є надійним джерелом енергії, проте його вартість може суттєво впливати на сімейний бюджет, особливо під час опалювального сезону.

Хоча витрати на приготування їжі можуть здаватися незначними, правильний підхід до використання газу дозволяє істотно знизити споживання.

Ось кілька основних порад для економії газу:

Регулярно очищуйте газову плиту.

Чистота плити має велике значення. Забруднені пальники витрачають більше газу для досягнення необхідної температури через жирові відкладення та кіптяву. Чисті конфорки можуть допомогти заощадити до 5% газу.

Вибір правильного посуду.

Розмір каструлі має відповідати розміру конфорки. Використання великої каструлі на маленькому пальнику призводить до перевитрат газу, оскільки нагрівання займає більше часу. Вибирайте посуд, який точно підходить під розмір пальника, і ви помітите економію.

Не забувайте про кришку.

Накривайте каструлі кришками під час кип'ятіння води або приготування страв. Це допомагає зберегти тепло всередині посуду, скорочуючи час приготування і знижуючи витрати газу.

Своєчасне вимикання газу.

Як тільки рідина закипіла або страва майже готова, відразу зменшуйте або вимикайте конфорку. Тримати газ увімкненим довше, ніж потрібно, призводить до зайвих витрат.

Контролюйте роботу духовки.

Щільно закрита духовка — це ще один спосіб заощадити газ. Якщо дверцята нещільно закриваються, тепло виходить, що призводить до збільшення витрат пального.

Для тих, хто використовує газ для опалення, економія стає особливо важливою, особливо в зимовий період. "Нафтогаз" пропонує кілька порад для власників газових котлів:

Встановіть терморегулятори на батареях.

Сучасні котли мають автоматичні системи регулювання температури, але додаткові терморегулятори на батареях допоможуть уникнути перегріву в кімнатах, які не потребують інтенсивного опалення. Це може знизити споживання газу на 10-15%.

Правильний вибір потужності котла.

При купівлі котла важливо враховувати площу будинку. Недостатньо потужний котел працюватиме на максимумі, що збільшить споживання газу, тоді як надмірно потужний буде витрачати більше пального, ніж потрібно.

Вибір режиму роботи котла.

Використовуйте економічні режими, наприклад, "еко", які споживають менше газу, оскільки не підтримують постійну температуру води, а гріють її лише під час використання. Такий підхід може допомогти заощадити до 10% газу на нагріванні води.

Сучасні конденсаційні котли є найефективнішими газовими приладами, здатними зекономити до 15% газу. Вони використовують тепло не лише від згоряння пального, а й від тепла, що виділяється з продуктів горіння. Хоча вартість таких котлів вища, їхня ефективність дозволяє швидко окупити витрати на придбання.

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