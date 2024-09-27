Более 12 миллионов украинцев используют газ в своих домах как для приготовления пищи, так и для отопления и нагрева воды.

В Украине следуя нескольким простым советам по использованию газа на кухне и в отоплении, можно сэкономить до 20% потребления горючего.

Об этом сообщил "Нафтогаз".

Сегодня более 12 миллионов украинцев используют газ в своих домах для приготовления пищи, отопления и нагрева воды. Газ является надежным источником энергии, однако его стоимость может оказывать существенное влияние на семейный бюджет, особенно во время отопительного сезона.

Хотя затраты на приготовление пищи могут показаться незначительными, правильный подход к использованию газа позволяет существенно снизить потребление.

Вот несколько основных советов по экономии газа:

Регулярно чистите газовую плиту.

Чистота плиты имеет огромное значение. Загрязненные горелки тратят больше газа для достижения необходимой температуры из-за жировых отложений и копоти. Чистые конфорки могут помочь сэкономить до 5% газа.

Выбор правильной посуды.

Размер кастрюли должен соответствовать размеру конфорки. Использование большой кастрюли на маленькой горелке приводит к перерасходу газа, поскольку нагрев занимает больше времени. Выбирайте посуду, которая точно подходит под размер горелки, и вы заметите экономию.

Не забывайте о крышке.

Накрывайте кастрюли крышками во время кипячения воды или приготовления блюд. Это помогает сохранить тепло внутри посуды, сокращая время приготовления и снижая расход газа.

Своевременное выключение газа.

Как только жидкость закипела или блюдо почти готово, сразу уменьшайте или выключайте конфорку. Держать газ включенным дольше, чем нужно, приводит к излишним расходам.

Контролируйте работу духовки.

Плотно закрытая духовка – это еще один способ сэкономить газ. Если дверца неплотно закрывается, тепло выходит, что приводит к увеличению расхода топлива.

Для тех, кто использует отопительный газ, экономия становится особенно важной, особенно в зимний период. "Нефтегаз" предлагает несколько советов для владельцев газовых котлов:

Установите терморегуляторы на батареях.

У современных котлов есть автоматические системы регулирования температуры, но дополнительные терморегуляторы на батареях помогут избежать перегрева в комнатах, не требующих интенсивного отопления. Это может снизить потребление газа на 10–15%.

Правильный выбор мощности котла.

При покупке котла важно учитывать площадь дома. Недостаточно мощный котел будет работать на максимуме, что увеличит потребление газа, в то время как чрезмерно мощный будет тратить больше топлива, чем нужно.

Выбор режима работы котла.

Используйте экономичные режимы, например, "эко", которые потребляют меньше газа, поскольку не поддерживают постоянную температуру воды, а греют ее только при использовании. Такой подход поможет сэкономить до 10% газа на нагревании воды.

Современные конденсационные котлы являются эффективными газовыми приборами, способными сэкономить до 15% газа. Они используют тепло не только от горения горючего, но и от тепла, выделяемого из продуктов горения. Хотя стоимость таких котлов выше, их эффективность позволяет быстро окупить затраты на приобретение.

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