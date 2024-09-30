Він вимагав кошти, зокрема, від компаній, що займалися обробкою деревини на території колонії

У Львові СБУ та ДБР провели спільну операцію, в результаті якої було затримано керівника одного з міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.

Про це розповіли у пресслужбі СБУ.

Чиновник вимагав "данину" з бізнесменів, які працювали в одній з виправних установ Західного регіону. Затримання відбулося під час отримання чергового хабара розміром 2 тисячі доларів США.

За даними слідства, посадовець обіцяв не створити перешкод підприємцям, якщо вони сплачували йому хабарі. Він вимагав кошти, зокрема, від компаній, що займалися обробкою деревини на території колонії. Чиновник затягував процес оформлення договорів, а отримані гроші вимагав у готівці.

«Він фактично обкладав «даниною» кожен кубометр деревини, що оброблялася на території колонії», — повідомили правоохоронці. Затримання відбулося під час отримання чергового "траншу" на понад 2 тисячі євро. Чиновнику загрожує до 12 років оплати волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших учасників корупційної схеми в пенітенціарній установі.

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