Он требовал средства, в частности от компаний, занимавшихся обработкой древесины на территории колонии.

Во Львове СБУ и ДБР провели совместную операцию, в результате которой был задержан руководитель одного из межрегиональных управлений Министерства юстиции Украины.

Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.

Чиновник требовал "дань" с бизнесменов, работавших в одном из исправительных учреждений Западного региона. Задержание произошло при получении очередной взятки в размере 2 тысяч долларов США.

По данным следствия, чиновник обещал не создать препятствий предпринимателям, если они платили ему взятки. Он требовал средства, в частности от компаний, занимавшихся обработкой древесины на территории колонии. Чиновник затягивал процесс оформления договоров, а полученные деньги требовал наличными.

«Он фактически облагал «данью» каждый кубометр обрабатываемой на территории колонии древесины», — сообщили правоохранители. Задержание произошло во время получения очередного "транша" более чем на 2 тысячи евро. Чиновнику грозит до 12 лет оплаты свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других участников коррупционной схемы в пенитенциарном учреждении.

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