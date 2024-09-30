Во Львове СБУ и ДБР провели совместную операцию, в результате которой был задержан руководитель одного из межрегиональных управлений Министерства юстиции Украины.
Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.
Чиновник требовал "дань" с бизнесменов, работавших в одном из исправительных учреждений Западного региона. Задержание произошло при получении очередной взятки в размере 2 тысяч долларов США.
По данным следствия, чиновник обещал не создать препятствий предпринимателям, если они платили ему взятки. Он требовал средства, в частности от компаний, занимавшихся обработкой древесины на территории колонии. Чиновник затягивал процесс оформления договоров, а полученные деньги требовал наличными.
«Он фактически облагал «данью» каждый кубометр обрабатываемой на территории колонии древесины», — сообщили правоохранители. Задержание произошло во время получения очередного "транша" более чем на 2 тысячи евро. Чиновнику грозит до 12 лет оплаты свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других участников коррупционной схемы в пенитенциарном учреждении.
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