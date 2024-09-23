У матеріалах суду встановлено, що за його поданням 14 офіцерів отримали не тільки виключення з обліку, але й право на виїзд за кордон.

У селищі Ратне Волинської області посадовець сприяв незаконному виключенню 14 офіцерів запасу з військового обліку.

Ця інформація стала відомою з вироку, прийнятого в Єдиному державному реєстрі судових рішень

Обставини справи

Відповідно з вироком, Андрій К., начальник мобілізаційного відділення одного з територіальних центрів комплектування, з квітня 2022 року по лютий 2023 року передав керівництву списки офіцерів запасу для їх виключення з обліку без належних підпорядковань.

У матеріалах суду встановлено, що за його поданням 14 офіцерів отримали не тільки виключення з обліку, але й право на виїзд за кордон. Обвинувачений визнав свою провину в суді.

Під час воєнного стану всі рішення ВЛК щодо офіцерів запасу мають бути затверджені регіональною штатною ВЛК. Без такого затвердження документи вважаються неправомірними.

Рішення суду

Суддя Оксана Свистун, розглядаючи матеріали справи, визнала військовослужбовця винним у службовій недбалості й призначила штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

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