В материалах суда установлено, что по его представлению 14 офицеров получили не только исключение из учета, но и право на выезд за границу.

В поселке Ратное Волынской области чиновник способствовал незаконному исключению 14 офицеров запаса по военному учету.

Эта информация стала известной по приговору, принятому в Едином государственном реестре судебных решений

Обстоятельства дела

Согласно приговору, Андрей К., начальник мобилизационного отделения одного из территориальных центров комплектования, с апреля 2022 по февраль 2023 передал руководству списки офицеров запаса для их исключения из учета без надлежащих подчинений.

В материалах суда установлено, что по его представлению 14 офицеров получили не только исключение из учета, но и право на выезд за границу. Обвиняемый признал свою вину в суде.

Во время военного положения все решения ВЛК в отношении офицеров запаса должны быть утверждены региональным штатным ВЛК. Без такого утверждения документы числятся неправомерными.

Решение суда

Судья Оксана Свистун, рассматривая материалы дела, признала военнослужащего виновным в служебной халатности и назначила штраф в размере 17 тысяч гривен.

Ранее Politeka также писала о том, что во Львовской области военнослужащий ВСУ решил самовольно покинуть место своей службы – он покинул расположение воинской части и был жестко наказан судом за это.

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