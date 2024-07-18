Астрологиня назвала знаки Зодіаки, яким найближчим часом світить великий фінансовий успіх, і не тільки – дізнайтеся, чи є ви серед цих щасливчиків.

Розпочалася чергова астрономінча подія, яка матиме вплив на представників всіх Знаків Зодіаку.

Астрологиня назвала, кому пощастить, а кому слід бути обережними.

«Венера перейшла до Лева до 5 серпня», - розповіла астрологиня і авторка каналу з прогнозами «Taratoria».

За її словами, Венера в Леві – це насамперед самооцінка.

«Саме самооцінку, треба всім в цей період піднімати. У Венери в Леві є багато кохання, стосунків, грошей, харизми, романтизму як в подружжі так і в відносинах! Але на виході зі Знаку, як правило, планета не дуже ласкава», - зазначила астролог.

Отже, Венера у Леві несе вигоду тим, кому необхідно бути в центрі уваги, хто прагне популярності.

І ця подія принесе вигоду таким знакам Зодіаку – Овнам, струльцям, Левам, а також Близнюкам і Терезам.

«Ці знаки можуть також розраховувати збільшення доходу чи пожвавлення у особистому житті», - розповіла експертка з астрології.

За її словами знак Зодіаку Лев – це свято, і саме в цьому Венера розуміється, як ніхто.

«Найкращий час, щоб закохуватися, розважатися, поїхати на відпочинок, насолоджуватися красою та комфортом», - розповіла астролог.

А от обережними слід бути Скорпіонам, Тільцям і Водоліям.

Цей період також чудовий для романтичного знайомства.

«Є шанси на кохання з першого погляду. У існуючих відносинах зростає потреба почуватися особливим та коханим. Ближче і тепліше стають стосунки з дітьми. Адже Лев акцентує тему кохання у найширшому значенні слова», - каже астролог, що чекає у період по 50 серпня.

Але, застерігає спеціаліст з астрології, особливо обережними слід бути з 3 по 30 серпня - період стаціонару або ретрограду Меркурія.

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