Началось очередное астрономическое событие, которое повлияет на представителей всех Знаков Зодиака.
Астролог назвала, кому повезет, а кому следует соблюдать осторожность.
«Венера перешла в Лев до 5 августа», - рассказала астрологиня и автор канала с прогнозами «Taratoria» .
По ее словам, Венера во Льве – это, прежде всего, самооценка.
«Именно самооценку, надо всем в этот период поднимать. У Венеры во Льве есть много любви, отношений, денег, харизмы, романтизма как в супругах так и в отношениях! Но на выходе из Знака, как правило, планета не очень ласковая», - отметила астролог.
Итак, Венера во Льве несет выгоду тем, кому необходимо быть в центре внимания, кто стремится к популярности.
И это событие принесет выгоду таким знакам Зодиака – Овнам, Струльцам, Львам, а также Близнецам и Весам.
«Эти знаки могут также рассчитывать на увеличение дохода или оживление в личной жизни», - рассказала эксперт по астрологии.
По ее словам, знак Зодиака Лев – это праздник, и именно в этом Венера понимается, как никто.
«Лучшее время, чтобы влюбляться, развлекаться, уехать на отдых, наслаждаться красотой и комфортом», - рассказала астролог.
А вот осторожными следует быть Скорпионам, Тельцам и Водолеям.
Этот период также великолепен для романтического знакомства.
«Есть шансы на любовь с первого взгляда. В существующих отношениях растет необходимость чувствовать себя особенным и любимым. Ближе и теплее становятся отношения с детьми. Ведь Лев акцентирует тему любви в самом широком смысле слова», - говорит астролог, ожидающий в период до 50 августа.
Но, предостерегает специалист по астрологии, особенно осторожными следует быть с 3 по 30 августа – период стационара или ретрограда Меркурия.
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