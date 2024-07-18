Астролог назвала знаки Зодиаки, которым в ближайшее время светит большой финансовый успех, и не только – узнайте, есть ли вы среди этих счастливчиков.

Началось очередное астрономическое событие, которое повлияет на представителей всех Знаков Зодиака.

Астролог назвала, кому повезет, а кому следует соблюдать осторожность.

«Венера перешла в Лев до 5 августа», - рассказала астрологиня и автор канала с прогнозами «Taratoria» .

По ее словам, Венера во Льве – это, прежде всего, самооценка.

«Именно самооценку, надо всем в этот период поднимать. У Венеры во Льве есть много любви, отношений, денег, харизмы, романтизма как в супругах так и в отношениях! Но на выходе из Знака, как правило, планета не очень ласковая», - отметила астролог.

Итак, Венера во Льве несет выгоду тем, кому необходимо быть в центре внимания, кто стремится к популярности.

И это событие принесет выгоду таким знакам Зодиака – Овнам, Струльцам, Львам, а также Близнецам и Весам.

«Эти знаки могут также рассчитывать на увеличение дохода или оживление в личной жизни», - рассказала эксперт по астрологии.

По ее словам, знак Зодиака Лев – это праздник, и именно в этом Венера понимается, как никто.

«Лучшее время, чтобы влюбляться, развлекаться, уехать на отдых, наслаждаться красотой и комфортом», - рассказала астролог.

А вот осторожными следует быть Скорпионам, Тельцам и Водолеям.

Этот период также великолепен для романтического знакомства.

«Есть шансы на любовь с первого взгляда. В существующих отношениях растет необходимость чувствовать себя особенным и любимым. Ближе и теплее становятся отношения с детьми. Ведь Лев акцентирует тему любви в самом широком смысле слова», - говорит астролог, ожидающий в период до 50 августа.

Но, предостерегает специалист по астрологии, особенно осторожными следует быть с 3 по 30 августа – период стационара или ретрограда Меркурия.

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