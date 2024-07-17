Людей, народжених під цим знаком Зодіаку, колода карт Таро попереджає про невдачі на липень 2024.

Згідно з розкладом карт Таро, у липні 2024 неприємності наздоженуть людей, чий знак Зодіаку – Терези.

«На роботі несподівано виявляється, що задуми нереалістичні, не разраховані на ваші сили, а тому приречені на провал», - розповіла про розклад карт Таро на липень 2024 для Терезів тарологиня і авторка каналу «Olga Tarologynia».

Також можливі форс-мажорні ситуації. Однак є і хороші новини для Терезів – можливий прибуток завдяки викиористанню своїх здібностей.

«Дарма нічого не впаде, але знання та вміння будуть будуть оцінені та допоможуть заробити», - розповіла таролог.

Що ж стосується особистого життя, то експертка з Таро радить Терезам не втрачати надії.

«Все буде добре, навіть, якщо не сьогодні, то завтра», - запевнила тарологиня, додавши також, що на людей, народжених під знаком Зодіаку Терези у липні може чекати спілкування на відстані.

А от за словами українського мольфара, учасника українського шоу «Битва екстрасенсів» Макса Гордєєва, карта Таро для Терезів на цьому тижні з 15 по 21 липня 2024 – «Лицір кубків».

Таким чином карти Таро радять Терезам на цьому тижні слухати своє серце і йти за своїми пристрастями.

Кубковий Лицар означає романтику, творчість та ідеалізм. Терезам радять довіритися своїм емоціям і дозволити їм вести до повноцінного досвіду і стосунків, насолоджуватися красою вираження своїх почуттів.

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