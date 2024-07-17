Людей, рожденных под этим знаком Зодиака, колода карт Таро предупреждает о неудачах на июль 2024 года.

Согласно раскладу карт Таро, в июле 2024 года неприятности догонят людей, чей знак Зодиака – Весы.

«На работе неожиданно оказывается, что замыслы нереалистичны, не рассчитаны на ваши силы, а потому обречены на провал», - рассказала о раскладе карт Таро на июль 2024 года для Весов таролог и автор канала «Olga Tarologynia».

Также возможны форс-мажорные ситуации. Однако есть и хорошие новости для Весов – возможная прибыль благодаря использованию своих способностей.

«Просто так ничего не упадет, но знания и умения будут оценены и помогут заработать», - рассказала таролог.

Что же касается личной жизни, то эксперт по Таро советует Весам не терять надежды.

«Все будет хорошо, даже если не сегодня, то завтра», - заверила таролог, добавив также, что людей, рожденных под знаком Зодиака Весы в июле может ждать общение на расстоянии.

А вот, по словам украинского мольфара, участника украинского шоу «Битва экстрасенсов» Макса Гордеева, карта Таро для Весов на этой неделе с 15 по 21 июля 2024 года – «Рыцарь кубков».

Таким образом, карты Таро советуют Весам на этой неделе слушать свое сердце и следовать за своими пристрастиями.

Рыцарь кубков означает романтику, творчество и идеализм. Весам советуют довериться своим эмоциям и позволить им вести к полноценному опыту и отношениям, наслаждаться красотой выражения своих чувств.

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