Согласно раскладу карт Таро, в июле 2024 года неприятности догонят людей, чей знак Зодиака – Весы.
«На работе неожиданно оказывается, что замыслы нереалистичны, не рассчитаны на ваши силы, а потому обречены на провал», - рассказала о раскладе карт Таро на июль 2024 года для Весов таролог и автор канала «Olga Tarologynia».
Также возможны форс-мажорные ситуации. Однако есть и хорошие новости для Весов – возможная прибыль благодаря использованию своих способностей.
«Просто так ничего не упадет, но знания и умения будут оценены и помогут заработать», - рассказала таролог.
Что же касается личной жизни, то эксперт по Таро советует Весам не терять надежды.
«Все будет хорошо, даже если не сегодня, то завтра», - заверила таролог, добавив также, что людей, рожденных под знаком Зодиака Весы в июле может ждать общение на расстоянии.
А вот, по словам украинского мольфара, участника украинского шоу «Битва экстрасенсов» Макса Гордеева, карта Таро для Весов на этой неделе с 15 по 21 июля 2024 года – «Рыцарь кубков».
Таким образом, карты Таро советуют Весам на этой неделе слушать свое сердце и следовать за своими пристрастиями.
Рыцарь кубков означает романтику, творчество и идеализм. Весам советуют довериться своим эмоциям и позволить им вести к полноценному опыту и отношениям, наслаждаться красотой выражения своих чувств.
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