Згідно з посівним календарем на липень 2024 по днях, ці дні дуже родючи і ними варто скористатися не тільки для того, щоб полити і підживити рослини, но і для посіву.

Посівний календар по днях, в тому числі і на липень 2024, це корисний інструмент, яким користуються багато городників і садівників, щоб спланувати свої роботи на ділянці відповідно до фаз Місяця.

А у липні, під час активного росту та розвитку багатьох рослин, так хочеться встигнути зробити все якомога краще.

Сприятливими днями для посіву, роботі на ділянці та пересадки рослин, згідно із місячним календарем, у другій половині липня є 15, 16, 19, 20, 24, 25, 28, 29 липня.

А от несприятливими днями, як зазначають експерти компанії «Cultiva», вважаються 17, 18, 21, 22, 23, 30, 31 липня.

Дні 15-16 липня вважаються дуже родючими.

У ці дні необхідно пересаджувати рослини, які потребують більше простору або кращих умов для зростання. Або ж сіяти рослини на новий врожай.

«У липні можна сіяти насіння кропу, базиліку, руколу, петрушки, кінзи, різних видів салатів, пекінської капусти, броколі, кольрабі, насіння редиски, буряка та моркви для осіннього збору. Збирайте дозрілі плоди, овочі та зелень для використання або зберігання», - кажуть фахівці.

Також експерти нагадують про необхідність регулярного поливу рослин, особливо в спекотну погоду.

В наступні дні, 17-18 липня, можна приділити увагу капусті, здійснити, якщо є необхідність, підживлення.

Також в ці дні варто розпушувати ґрунт між рядками, щоб покращити аерацію і зберегти вологу.

«Збирайте насіння з рослин, які вже відцвіли і дозріли для наступного посіву», - закликають експерти.

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