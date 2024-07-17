Согласно посевному календарю на июль 2024 года по дням, эти дни очень плодородны и ими стоит воспользоваться не только для того, чтобы полить и подкормить растения, но и для посева.

Посевной календарь по дням, в том числе и на июль 2024 года, это полезный инструмент, которым пользуются многие огородники и садоводы, чтобы спланировать свои работы на участке в соответствии с фазами Луны.

А в июле, во время активного роста и развития многих растений, так хочется успеть сделать все как можно лучше.

Благоприятными днями для посева, работе на участке и пересадке растений, согласно лунному календарю, во второй половине июля 15, 16, 19, 20, 24, 25, 28, 29 июля.

А вот неблагоприятными днями, как отмечают эксперты компании Cultiva, считаются 17, 18, 21, 22, 23, 30, 31 июля.

Дни 15-16 июля считаются очень плодородными.

В эти дни необходимо пересаживать растения, которые нуждаются в большем пространстве или лучших условиях для роста. Или сеять растения на новый урожай.

«В июле можно сеять семена укропа, базилика, рукола, петрушки, кинзы, различных видов салатов, пекинской капусты, брокколи, кольраби, семена редиса, свеклы и моркови для осеннего сбора. Собирайте созревшие плоды, овощи и зелень для использования или хранения», – говорят специалисты.

Также эксперты напоминают о необходимости регулярного полива растений, особенно в жаркую погоду.

В последующие дни, 17-18 июля, можно уделить внимание капусте, провести, если есть необходимость, подкормку.

Также в эти дни следует разрыхлять почву между строками, чтобы улучшить аэрацию и сохранить влагу.

«Собирайте семена с растений, которые уже отцвели и созрели для следующего посева», - призывают эксперты.

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