Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 17 червня із передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків Зодіаку на 17 червня.

Енергія цього дня привертає увагу до нашої здатності брати на себе ініціативу та використовувати свої навички сильним та потужним способом.

Щоденне читання однієї карти Таро за знаком зодіаку на 17 червня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Колесо Фортуни.

Продовжуй прагнути, баране. Ви збираєтесь кудись.

Колесо Фортуни – це зростання вашої завзятої праці та зусиль, і ви витратили багато годин, і це окупиться.

Все добре — твоє, Овен. Ви добираєтеся туди, де вам потрібно бути, і результати помітні.

Незабаром ви не відчуватимете такого сильного тиску, що змушує вас робити те, що вам неприємно. Ці двері зачиняються.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Дурень

Дивіться вперед та стежте за призом. Ти вирушаєш у нову пригоду, Телець.

Карта Таро «Дурень» говорить про нову подорож.

Іноді дурень не звертає уваги на те, що відбувається, бо надто зайнятий рухом уперед. В інших випадках йому доводиться ігнорувати речі, щоби продовжити роботу.

Зосередженість дуже важлива, коли ви намагаєтеся досягти мети. Ви можете легко відволіктися, але це не обов'язково.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Десятка Кубків.

Час свята, близнюки. Начебто самі небеса відкрилися, щоб подарувати вам усі блага життя, якими ви зможете насолоджуватися.

Десятка Кубків - це нагорода та визнання вашої удачі.

Навіть якщо вам здається, що нічого особливого не сталося або нічого не змінилося, зберіться з другом і промовте тост за майбутнє.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Двійка Пентаклею, перевернута.

Ти не можеш повернутися зараз, Раку, ти можеш тільки зробити все можливе за цих обставин.

Пентаклі пов'язані з грошима, а вони можуть бути пов'язані з необхідністю знайти баланс або ухвалити рішення.

Останнім часом ви обмірковували кілька ідей і багато з них пов'язані з вашими фінансами.

Ви зробили кілька виборів, і ви не можете скасувати рішення.

Обов'язок може бути залучений. Ви можете впоратися з цим, але не через уникнення. Прийміть виклик і прийміть його віч-на-віч.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Двійка Меч.

Ви зараз невпевнені, і важко зрозуміти, що вам потрібно побачити.

Двійка Меч означає, що ви знаходитесь в положенні, яке, здається, включає в себе вибір, який вам зараз не подобається, Лев.

Ви не можете зрозуміти ситуацію і можете навіть боятися, що якщо ви зробите щось погане, може статися щось погане. Якщо можеш, почекай. Якщо з двох лих не можеш вибрати менше.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Королева Меч, перевернута.

Зазвичай ви досить логічно підходите до ситуацій, що виникають, але оскільки у вашому житті є проблеми, пов'язані з особистими справами, ваше серце прив'язане до них, і ви не можете їх відпустити.

Королева Меч у перевернутому положенні означає, що ви можете навіть відчути, що застрягли у своїй нерішучості.

Вам потрібно зробити крок назад, щоб дати вам по-справжньому час усвідомити все, що відбувається.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Королева Кубків, перевернута.

Стрес може зруйнувати ваше життя. Ви можете легко втратити зв'язок зі своїми почуттями, тому що намагаєтеся ігнорувати тиск і зосередитись на тому, що добре в ситуації.

Послання Королеви Кубків навпаки — приділяти більше уваги інтуїції, особливо своїм емоціям.

Не залишаючись у гармонії зі своїм внутрішнім життям, а також зі своїми зовнішніми обставинами, ви упускаєте керівництво, яке буде корисним для вас в даний момент.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Закохані у перевернутому положенні.

Карта Таро Закохані в перевернутому положенні означає, що ви не готові прийняти рішення, а якщо так, то вам шкода, що ви обрали ту любов, яку зробили.

Ви можете багато думати про X, і це може бути той, який, як вам здається, вислизнув від вас або ви не розумієте, як сильно ви його любите.

Процес лікування кохання та втрати все ще перебуває на стадії розробки, але з часом він може стати кращим.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Сімка Кубків.

Число сім – це кількість духовності та досконалості, а також поплескування по плечу, яке вам потрібно, щоб почати приділяти більше уваги речам у своєму житті.

Ці речі викликають у вас сильну емоційну реакцію, і ви можете не усвідомлювати, чому у вас така прихильність до проблеми чи людини.

Але подумай, Стрілець, і ти зрозумієш.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Суд.

Не все відбувається так, як ви вважаєте.

Суспільство може трохи зводити з розуму, і карта «Осуд» означає, що вам потрібно довіряти своїй інтуїції, коли справа стосується речей, які натовп благає вас прийняти, зробити чи спробувати.

Козеріг, ти маєш встановити свої власні стандарти і жити за своїм моральним компасом.

Зрештою, ви повинні дивитися в дзеркало на своє обличчя і радіти з того, що бачите.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Сила

Коли ви є натурали, вам здається, що все зробити легко.

Ви є асом у навичці, з якою інші борються, то чому ж ви не хочете використовувати його у своїх інтересах?

Тільки ти знаєш, Водолію. Ви можете відчути, що проблем недостатньо.

Можливо, ви припускаєте, що інші можуть це зробити так само, як і ви. Але ви є унікальними, і вам потрібно бачити себе стороннім.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Верховна Жриця.

Ви — життя, і все, що у вас є у вашому світі, піднімається на вищий рівень, коли ви робите щось із духовним світоглядом.

Верховна Жриця – знак жіночої сили та духовної проникливості.

Отже, сьогодні, незалежно від того, наскільки невпевнено ви почуваєтеся, вірте, що Всесвіт допоможе вам пройти через це випробування. Все, що вам потрібно зробити, це довіряти собі.

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