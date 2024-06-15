Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 17 июня с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков Зодиака на 17 июня.

Энергия этого дня привлекает внимание к нашей способности брать на себя инициативу и использовать свои навыки сильным и мощным способом.

Ежедневное чтение одной карты Таро по знаку зодиака на 17 июня:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Продолжай стремиться, баран. Вы собираетесь куда-то.

Колесо Фортуны — это рост вашего упорного труда и усилий, и вы потратили много часов, и это окупится.

Все хорошее — твое, Овен. Вы добираетесь туда, где вам нужно быть, и результаты видны.

Вскоре вы не будете чувствовать такого сильного давления, заставляющего вас делать то, что вам неприятно. Эта дверь закрывается.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Дурак

Смотрите вперед и следите за призом. Ты отправляешься в новое приключение, Телец.

Карта Таро «Дурак» говорит о новом путешествии.

Иногда дурак не обращает внимания на происходящее, потому что слишком занят движением вперед. В других случаях ему приходится игнорировать вещи, чтобы продолжить работу.

Сосредоточенность очень важна, когда вы пытаетесь добиться цели. Вы можете легко отвлечься, но это не обязательно.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Десятка Кубков.

Время праздника, Близнецы. Как будто сами небеса открылись, чтобы подарить вам все блага жизни, которыми вы сможете наслаждаться.

Десятка Кубков — это награда и признание вашей удачи.

Даже если вам кажется, что ничего особенного не произошло или ничего не изменилось, соберитесь с другом и произнесите тост за будущее.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Двойка Пентаклей, перевернутая.

Ты не можешь вернуться сейчас, Рак, ты можешь только сделать все возможное в этих обстоятельствах.

Пентакли связаны с деньгами, а они могут быть связаны с необходимостью найти баланс или принять решения.

В последнее время вы обдумывали несколько идей, и многие из них связаны с вашими финансами.

Вы сделали несколько выборов, и вы не можете отменить свое решение.

Долг может быть вовлечен. Вы можете справиться с этим, но не через избегание. Примите вызов и примите его лицом к лицу.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Двойка Мечей.

Вы сейчас неуверенны, и трудно понять, что именно вам нужно увидеть.

Двойка Мечей означает, что вы находитесь в положении, которое, кажется, включает в себя выбор, который вам сейчас не нравится, Лев.

Вы не можете понять ситуацию и можете даже бояться, что, если вы сделаете что-то плохое, может случиться что-то плохое. Если можешь, подожди. Если из двух зол не можешь выбрать меньшее.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая.

Обычно вы довольно логично подходите к возникающим ситуациям, но поскольку в вашей жизни есть проблемы, связанные с личными делами, ваше сердце привязано к ним, и вы не можете их отпустить.

Королева Мечей в перевернутом положении означает, что вы можете даже почувствовать, что застряли в своей нерешительности.

Вам нужно сделать шаг назад, чтобы дать вам время по-настоящему осознать все, что происходит.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Королева Кубков, перевернутая.

Стресс может разрушить вашу жизнь. Вы можете легко потерять связь со своими чувствами, потому что пытаетесь игнорировать давление и сосредоточиться на том, что хорошо в ситуации.

Послание Королевы Кубков наоборот — уделять больше внимания своей интуиции, особенно своим эмоциям.

Не оставаясь в гармонии со своей внутренней жизнью, а также со своими внешними обстоятельствами, вы упускаете руководство, которое будет полезно для вас в данный момент.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Влюбленные в перевернутом положении.

Карта Таро Влюбленные в перевернутом положении означает, что вы не готовы принять решение, а если да, то вам жаль, что вы выбрали ту любовь, которую сделали.

Вы можете много думать о X, и это может быть тот, который, как вам кажется, ускользнул от вас или вы не понимаете, как сильно вы его любите.

Процесс исцеления любви и потери все еще находится на стадии разработки, но со временем он может стать лучше.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Семерка Кубков.

Число семь — это число духовности и совершенства, а также похлопывание по плечу, которое вам нужно, чтобы начать уделять больше внимания вещам в своей жизни.

Эти вещи вызовут у вас сильную эмоциональную реакцию, и вы можете не осознавать, почему у вас такая привязанность к проблеме или человеку.

Но подумай, Стрелец, и ты поймешь.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Суд.

Не все происходит так, как вы думаете.

Общество может немного сводить с ума, и карта «Осуждение» означает, что вам нужно доверять своей интуиции, когда дело касается вещей, которые толпа умоляет вас принять, сделать или попробовать.

Козерог, ты должен установить свои собственные стандарты и жить по своему моральному компасу.

В конце концов, вы должны смотреть в зеркало на свое лицо и радоваться тому, что видите.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Сила

Когда вы натуралы, вам кажется, что все сделать легко.

Вы являетесь асом в навыке, с которым другие борются, так почему же вы не хотите использовать его в своих интересах?

Только ты знаешь, Водолей. Вы можете почувствовать, что проблем недостаточно.

Возможно, вы предполагаете, что другие могут сделать это так же, как и вы. Но вы уникальны, и вам нужно видеть себя посторонним.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Вы — жизнь, и все, что у вас есть в вашем мире, поднимается на более высокий уровень, когда вы делаете что-то с духовным мировоззрением.

Верховная Жрица — знак женской силы и духовной проницательности.

Итак, сегодня, независимо от того, насколько неуверенно вы себя чувствуете, верьте, что Вселенная поможет вам пройти через это испытание. Все, что вам нужно сделать, это доверять себе.

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