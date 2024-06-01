Гороскоп для каждого знака Зодиака на июнь 2024 года, интеллектуальный подъем совпадает с вхождением Меркурия в болтливых Близнецов 3 июня.

Планета склада ума чувствует себя непринужденно в этом подвижном и любопытном знаке зодиака.

Обдумывайте игривые идеи, и 6 июня, когда новолуние встанет в Близнецы, вы потянетесь в новом направлении.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Свежие идеи озаряют ваш разум в июне. Восторженная рекомендация друга (или суеты ) может привести вас к неизведанным местам в вашем районе. Давление возрастает, чтобы проверить вашу эмоциональную зрелость. Проанализируйте свои доходы и расходы практическим взглядом. Ваш комфорт и удовольствие – в приоритете, но не обязательно каждый раз выбирать самый роскошный вариант. Более глубокое наблюдение за вашей потребностью все контролировать покажет корень вашего растущего разочарования.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Придумывайте творческие идеи, чтобы создать новый источник дохода. Будьте активны и находчивы, и очень скоро у вас в руках окажется большая, блестящая покупка. Могут иметь место уязвимые разговоры, приносящие удовлетворение и теплые советы. Откройтесь и станьте серьёзным. Вы можете осознать, что вам не хватает ясности в отношении своих стремлений, что вызывает размышления о своем месте в мире. Еще раз проверьте, чувствуете ли вы себя уверенно в своем 10-летнем плане и уверены ли в своих дружеских отношениях.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Отметьте в своем календаре 6 июня. Понимание, полученное во время стимулирующего новолуния в вашем знаке зодиака, повысит вашу самооценку и позитивный настрой. Начинается новый цикл личностного роста, и вы должны быть готовы отказаться от поверхностности, чтобы добиться реальных перемен. Обратите внимание, как вы избегаете своих приоритетов, постоянно заняты и отвлекаетесь. Подумайте, не вызвали ли ваши карьерные ожидания и неопределенные амбиции чувство неудовлетворенности. Вы не сможете добиться прогресса, пока не будете честны с самим собой.

Рак (21 июня – 22 июля)

Вас движет бессознательное желание приложить больше усилий к своим занятиям. Яростно стремитесь к своим целям и мечтам, но не ждите быстрых и легких наград. Философские размышления могут заставить вас осознать, что вы не практиковали то, что проповедуете. Сосредоточьтесь на том, чтобы жить в соответствии со своими моралью и убеждениями. Важные обсуждения могут заставить вас подписать пунктирную линию или укрепить вашу серьезность в построении отношений. Думайте о своем будущем, действуя в настоящем.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваш социальный календарь набирает обороты; в планах выход из группового чата и выход в реальный мир. Следующее приглашение стоит принять – вы можете встретить романтический интерес через общего друга. Середина июня приносит периоды глубокого самоанализа, совпадающие с переходом Солнца в чувствительный Рак 20 июня. Поскольку начинается сезон противостояния вашим страхам, возможно, пришло время запланировать сеанс терапии. Похлопайте себя по спине; напряженная глава, посвященная суете и шлифовке, завершается удовлетворительным завершением. Хорошо отдохните, прежде чем приступить к следующему проекту.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Открываются новые возможности карьерного роста. Однако ваши вдохновенные идеи могут стать отвлекающими факторами, которые затормозят ваш прогресс. Выберите путь, который будет умственно стимулирующим и веселым. Проблемы, возникающие среди друзей, покажут, кто вас поддерживает. Тем временем ваша свидательная жизнь оказывается в центре внимания. Если вы испытываете искушение перейти на следующий уровень, делайте то, что кажется правильным, а не то, что, по вашему мнению, ожидается на данном этапе вашей жизни. Не торопись; вам не нужно спешить к алтарю.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Путешествие к открытиям разжигает вашу страсть к обучению и сбору информации. Задавайте вопросы, но не принимайте ответы без оценки. Вы можете оказаться в центре внимания и получить возможность поделиться своими идеями или защитить себя. Не говорите от имени других. Вы будете благодарны за то, что сможете избежать напряжения в своих рабочих отношениях. Стремление взять на себя слишком много бремени повлияло на ваше счастье. Оцените, какой объем работы вы можете выполнить. Укрепите свои границы, чтобы другие не могли воспользоваться вашей добротой.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Измените свой подход к близости. Не торопитесь строить прочные отношения и доверие, устанавливая интеллектуальные и эмоциональные связи, прежде чем развивать физические. Ваше растущее желание погрузиться в новую область обучения может вдохновить вас подать заявку и задать вопросы о курсе. Приобретение книги самопомощи расширит ваши знания и понимание. Направьте свою новообретенную мудрость на свидания и сексуальную жизнь, поскольку ретроградный Сатурн инициирует зрелый пересмотр ваших стандартов и ожиданий.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Укрепляйте свои связи, задавая людям больше вопросов о себе. Ваше обаяние и интрига могут принести вам делового партнера или союзника. Если вы состоите в отношениях, разговоры о браке могут усугубить подавленные эмоции и страхи. Вместе займитесь этой кривой, и вы углубите близость вашей связи. Наконец, в полнолуние 21 июня материализуются давно ожидаемые награды за ваш тяжелый труд, но необходимость взять на себя ответственность за свои эмоциональные реакции может отвлечь ваше внимание. Ваши семейные отношения выиграют от некоторой самооценки.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Новые обязанности на работе требуют корректировки вашего образа жизни. Придумайте способы улучшить свой распорядок дня. Аутсорсинг чужой поддержки поможет вам сбалансировать свои обязанности и благополучие. Не распыляйтесь, когда интересные предложения предлагаются в трудные времена. Возрастающие требования и обязанности совпадают с вашим растущим желанием, чтобы вас заботили и понимали самые близкие вам люди, но попытки признать свои собственные эмоции затруднят общение. Не думайте, что другие знают, что вы чувствуете.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В июне ваше внимание направлено на удовольствие. Утвердите новый стандарт, согласно которому ваше счастье не будет рассматриваться как далекая награда. Изучайте свои художественные идеи с любопытством и флиртуйте без необходимости устанавливать отношения. Будьте уверены в своих желаниях и в том, сколько времени вы можете уделить кому-то, прежде чем спровоцировать вопрос «кто мы?» беседа. Сближение с коллегами повысит качество ваших проектов и сотрудничества. Подумайте, насколько хорошо вы знаете людей, которые работают рядом с вами.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Всплески волнения вызывают мысли об улучшении дома или переезде. Идеи могут течь свободно, но планы будут формироваться медленно. Привлеките к этому процессу других: спросите своего соседа по комнате, что он думает о выборе декора, или попросите свою семью помочь найти ваш следующий дом. Ваша сексуальная жизнь наполнена энергией чувственной Венеры 17 июня. Но вашей жизни на свиданиях может помешать идеализм. Не ищите недостающую часть. Держитесь человека, который будет дополнять, а не дополнять вас.

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