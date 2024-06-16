Існують деякі прості поради, які можуть допомогти вам почистити решітки плити, щоб вони були як нові.

Щоб повернути блиск вашій плиті, дотримуйтесь наших головних порад щодо того, як почистити решітки плити, щоб вони виглядали так само добре, як і під час першого використання.

Як почистити чавунні решітки плити мильною водою

1. Спочатку дайте пальникам повністю охолонути, перш ніж знімати чавунні решітки. Поставте в порожню раковину або ванну.

2. Наповніть раковину гарячою водою, щоб вона покрила решітки, і додайте у воду трохи мильного засобу. Дайте чавунним решіткам просочитися в мильному розчині приблизно на 10-15 хвилин. Це дозволить милу працювати, піднімаючи та розрізаючи жир або прилиплу їжу на решітках.

3. Потім скористайтеся неметалевою щіткою з м’якою щетиною, мочалкою або губкою, щоб почистити та видалити будь-які залишки їжі чи жиру на решітках. Переконайтеся, що ви проникли в усі щілини та незручні місця, щоб позбутися бруду.

4. Коли ви змогли очистити решітки від бруду, промийте їх теплою водою, поки не зникнуть сліди мила. Ретельно висушіть чистою тканиною, перш ніж знову покласти їх на плиту.

ПОРАДА: чавунні решітки можуть легко зношуватися, якщо використовувати невідповідні засоби для чищення. Уникайте використання абразивних, металевих мочалок або агресивних чистячих речовин, таких як аміак.

Як почистити чавунні решітки плити содою

1. Спочатку змішайте три частини харчової соди з однією частиною води, щоб отримати густу пасту.

2. Візьміть м’яку щітку з щетиною або тканину, щоб покрити чавунні решітки пастою, переконавшись, що вона потрапила у всі щілини та незручні місця.

3. Залиште приблизно на 15-20 хвилин, щоб харчова сода почала працювати, видаляючи будь-які жирні залишки.

4. Потім скористайтеся м’якою щіткою для чищення або зубною щіткою, щоб видалити залишки, що злиплися, перш ніж ретельно промити теплою водою. Нарешті, протріть решітки м’якою чистою тканиною.

Як почистити чавунні решітки плити білим оцтом

1. Спочатку змішайте одну частину дистильованого білого оцту та одну частину води в пульверизаторі. Білий оцет є популярним натуральним очисним продуктом разом із харчовою содою. Якщо ви хочете знати чому, перевірте, чому харчова сода та оцет так добре очищають.

2. Потім розпиліть розчин на решітки та залиште на 15 хвилин, а потім ретельно протріть чистою вологою тканиною.

Якщо ви хочете отримати приємніший запах, ви можете додати кілька крапель ефірної олії, але є способи, як очистити оцтом без запаху.

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