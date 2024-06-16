Существуют некоторые простые советы, которые могут помочь вам очистить плиты решетки, чтобы они были как новые.

Чтобы вернуть блеск вашей плите, следуйте нашим главным советам относительно того, как почистить решетки плиты, чтобы они выглядели так же хорошо, как и при первом использовании.

Как почистить чугунные решетки плиты мыльной водой

1. Сначала дайте горелкам полностью охладиться, прежде чем снимать чугунные решетки. Поставьте в пустую раковину или ванночку.

2. Наполните раковину горячей водой, чтобы она накрыла решетки, и добавьте в воду немного мыльного средства. Дайте чугунным решеткам пропитаться в мыльном растворе примерно на 10-15 минут. Это позволит милую работать, поднимая и разрезая жир или прилипшую пищу на решетках.

3. Затем используйте неметаллическую щетку с мягкой щетиной, мочалкой или губкой, чтобы очистить и удалить остатки пищи или жира на решетках. Убедитесь, что вы проникли во все щели и неудобные места, чтобы избавиться от грязи.

4. Когда вы смогли очистить решетки от грязи, промойте их теплой водой, пока не исчезнут следы мыла. Тщательно высушите чистой тканью, прежде чем снова положить их на плиту.

СОВЕТ: чугунные решетки могут легко изнашиваться, если использовать неподходящие чистящие средства. Избегайте использования абразивных, металлических мочалок или агрессивных чистящих веществ, таких как аммиак.

Как почистить чугунные решетки плиты содой

1. Сначала смешайте три части пищевой соды с одной частью воды, чтобы получить густую пасту.

2. Возьмите мягкую щетку со щетиной или ткань, чтобы покрыть чугунные решетки пастой, убедившись, что она попала во все щели и неудобные места.

3. Оставьте примерно на 15-20 минут, чтобы пищевая сода заработала, удаляя любые жирные остатки.

4. Затем используйте мягкую щетку для чистки или зубную щетку, чтобы удалить слипшиеся остатки, прежде чем тщательно промыть теплой водой. Наконец протрите решетки мягкой чистой тканью.

Как почистить чугунные решетки плиты белым уксусом.

1. Сначала смешайте одну часть дистиллированного белого уксуса и одну часть воды в пульверизаторе. Белый уксус – популярный натуральный очистительный продукт вместе с пищевой содой. Если вы хотите знать почему, проверьте, почему пищевая сода и уксус хорошо очищают.

2. Затем распылите раствор на решетки и оставьте на 15 минут, затем тщательно протрите чистой влажной тканью.

Если вы хотите получить более приятный запах, вы можете добавить несколько капель эфирного масла, но есть способы, как очистить уксусом без запаха .

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