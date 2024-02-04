Якщо ви коли-небудь намагалися почистити газову плиту — або будь-яку плиту з решітками— то ви знаєте, як проблематично може бути почати очищення цього надокучливого, застряглого сліду ваших улюблених страв, але одна універсальна істина полягає в тому, що завжди краще приступити до роботи з чищення решітки раніше, ніж пізніше.
Тепер ви, напевно, не збираєтеся пропускати миття решіток плити кожного разу, коли прибираєте кухню. Можливо, ви не зовсім впевнені, як ефективно очистити решітки плити. Можливо, ви просто не маєте часу на це на це. У будь-якому випадку, уникнення цього лише посилює проблему.
Отже: як саме ви можете зробити плиту як нову? Очистити решітки плити, мабуть, легше, ніж ви думаєте, і ми обіцяємо, що це не займе у вас багато часу. (Так, ми обережно заохочуємо вас виконати роботу, тому що вона буде варта зусиль!)
Готові виконувати роботу, яку відкладали? Ось як почистити решітки плитиі крок за кроком.
Що вам знадобиться для чистки решіток
- Порожня раковина або ванна
- Засіб для миття посуду
- Міцна щітка, нейлонова щітка, яка не дряпається, або губка
- Миючий порошок (як Bon Ami) або харчова сода
Покрокова інструкція, як очистити решітки:
Зніміть решітки з плити та покладіть їх у порожню раковину
Найпростіша частина! Переконайтеся, що вони прохолодні на дотик, потім зніміть решітки з плити та покладіть їх у порожню раковину або ванну. Якщо у вас недостатньо великої раковини або ванни, ви також можете скористатися пластиковим відром (навіть якщо вам доведеться позичити його з-під ліжка).
Змішайте мильний розчин
Облийте решітки в раковині окропом або дуже гарячою водою, а також бризкою мильного засобу. Дайте решіткам замочитися в мильній воді на 10-15 хвилин, щоб прорізати жир.
Протріть порошковим мийним засобом, щоб видалити сміття
Після замочування та, якщо необхідно, скористайтеся миючим засобом (наприклад, Bon Ami або харчовою содою) на щітці з жорсткою (неметалевою) щетиною, губці або нейлоновому скруббері, що не дряпається, і видаліть будь-яку запечену їжу або залишки жиру.
Промийте, висушіть і замініть решітки
Промийте решітки, ретельно висушіть їх чистою тканиною та знову поставте на плиту. Як новий!
Джерело: Apartment Therapy
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