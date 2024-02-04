Отже: як саме ви можете зробити плиту як нову? Очистити решітки плити, мабуть, легше, ніж ви думаєте, і ми обіцяємо, що це не займе у вас багато часу. (Так, ми обережно заохочуємо вас виконати роботу, тому що вона буде варта зусиль!)