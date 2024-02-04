Если вы когда-нибудь пытались почистить газовую плиту – или любую плиту с решетками – то вы знаете, как проблематично может быть начать очищение этого надоедливого, застрявшего следа ваших любимых блюд, но одна универсальная истина состоит в том, что всегда лучше приступить к работы по чистке решетки раньше, чем позже.