Если вы когда-нибудь пытались почистить газовую плиту – или любую плиту с решетками – то вы знаете, как проблематично может быть начать очищение этого надоедливого, застрявшего следа ваших любимых блюд, но одна универсальная истина состоит в том, что всегда лучше приступить к работы по чистке решетки раньше, чем позже.
Теперь вы наверняка не собираетесь пропускать мытье решеток плиты каждый раз, когда убираете кухню. Возможно, вы не совсем уверены, как эффективно почистить решетку плиты. Возможно, у вас просто нет времени на это. В любом случае, избегание этого лишь усугубляет проблему.
Итак: как вы можете сделать плиту как новую? Почистить решетки плиты, вероятно, легче, чем вы думаете, и мы обещаем, что это не займет у вас много времени. (Да, мы осторожно поощряем вас выполнить работу, потому что она будет достойна усилий!)
Готовы выполнять откладываемую работу? Вот как почистить решетки плиты и шаг за шагом.
Что вам понадобится для чистки решеток
- Пустая раковина или ванна
- Средство для мытья посуды
- Прочная щетка, не царапающаяся нейлоновая щетка или губка
- Моющий порошок (как Bon Ami) или пищевая сода
Пошаговая инструкция по очистке решетки:
Снимите решетки с плиты и положите их в пустую раковину.
Самая простая часть! Убедитесь, что они прохладны на ощупь, затем снимите решетки с плиты и положите в пустую раковину или ванну. Если у вас недостаточно большой раковины или ванны, вы также можете воспользоваться пластиковым ведром (даже если вам придется одолжить его из-под кровати).
Смешайте мыльный раствор
Облейте решетки в раковине кипятком или горячей водой, а также брызгой мыльного средства. Дайте решеткам замочиться в мыльной воде на 10-15 минут, чтобы прорезать жир.
Протрите порошковым моющим средством, чтобы удалить мусор
После замачивания и, если необходимо, воспользуйтесь моющим средством (например, Bon Ami или пищевой содой) на щетке с жесткой (неметаллической) щетиной, губке или не царапающемся скруббере и удалите любую запеченную пищу или остатки жира.
Промойте, высушите и замените решетку
Промойте решетки, тщательно высушите их чистой тканью и снова поставьте на плиту. Как новый!
Источник: Apartment Therapy
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