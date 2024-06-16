Фінансова підтримка для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні, що проживають у західних регіонах, дозволяє отримати громадянам суму у 3 тис. євро для реалізації їх бізнес-ідей. Ініціатива, як інформують у Help-Ukraine, спрямована на підтримку жінок-підприємниць, які бажають відновити або розширити свою економічну діяльність.

Програма "Підвищення стійкості громад в західних областях України" виконується організацією Help-Hilfe zur Selbsthilfe_Ukraine. Один з ключових напрямків проєкту - надання мікрогрантів для підтримки мікробізнесу, що спрямовані на покращення умов економічної діяльності.

Отримані гранти можна використовувати на закупівлю обладнання та матеріалів на суму до 3 тис. євро. Кандидати на отримання підтримки повинні мати статус ВПО, проживати або здійснювати діяльність у Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській або Львівській областях, бути громадянами України старше 18 років та володіти стійкою бізнес-ідеєю.

Критерії відбору також включають відсутність кримінального минулого. Програма не покриває витрати на заробітну плату, оренду чи ремонти, а також обмежує витрати на матеріали до 20% від загальної суми гранту.

Пріоритет у відборі отримувачів надається жінкам-підприємницям, які є головою сім'ї через участь чоловіка у воєнних діях, його поранення, перебування у полоні чи загибель. Для участі у програмі необхідно заповнити анкету до 12 липня 2024 року.

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