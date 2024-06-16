Некоторые украинцы могут получить до трех тысяч евро финансовой помощи от организации Help-Ukraine.

Финансовая поддержка для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине, проживающих в западных регионах, позволяет получить гражданам сумму в 3 тыс. евро для реализации их бизнес-идей. Инициатива, как информируют в Help-Ukraine , направлена ​​на поддержку женщин-предпринимателей, желающих возобновить или расширить свою экономическую деятельность.

Программа "Повышение устойчивости общин в западных областях Украины" осуществляется организацией Help-Hilfe zur Selbsthilfe_Ukraine. Одно из ключевых направлений проекта – предоставление микрогрантов для поддержки микробизнеса, направленных на улучшение условий экономической деятельности.

Полученные гранты можно использовать для закупки оборудования и материалов на сумму до 3 тыс. евро. Кандидаты на получение поддержки должны иметь статус ВПЛ, проживать или осуществлять деятельность в Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской или Львовской областях, быть гражданами Украины старше 18 лет и иметь устойчивую бизнес-идею.

Критерии отбора также включают в себя отсутствие криминального прошлого. Программа не покрывает расходы на заработную плату, аренду или ремонт, а также ограничивает расходы на материалы до 20% от общей суммы гранта.

Приоритет в отборе получателей предоставляется женщинам-предпринимателям, которые являются главой семьи из-за участия мужчины в военных действиях, ранения, пребывания в плену или гибели. Для участия в программе необходимо заполнить анкету до 12 июля 2024г.

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