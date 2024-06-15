Коли ми говоримо про астрологію та сильні сторони кожного із знаків Зодіаку, маються на увазі риси в загальному сенсі.

Є певні знаки Зодіаку , які розіб'ють вам серце – це просто щось у їхніх особистостях.

Чи говоримо ми триматися подалі від цих знаків? Ні, не обов'язково. Але ми радимо вам усвідомлювати будь-які тривожні сигнали та прислухатися до своєї інтуїції.

Ось знаки зодіаку, які розіб'ють вам серце:

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрілець завжди буде ставити свої потреби і бажання вище чиїхось ще. Якщо вам потрібно, щоб вони затрималися на якийсь час, це дуже погано, тому що їхні плани поїздок вже складені або вони вже вирішили досягти певної мети для себе.

Вони дуже егоцентричні і завжди ставлять себе на перше місце. Що ще гірше, після того, як вони розіб'ють тобі серце, вони не зрозуміють, чому ти відчуваєш такий сильний біль.

Стрільці не відомі своїм співчуттям чи здатністю бачити речі з чужої точки зору, тому вони задаються питанням, чому б вам просто не змиритися з цим.

2. Водолій (20 січня – 18 лютого)

Водоліям навіть не обов'язково розлучатися з вами, щоб розбити серце. Вони фліртуватимуть з іншими людьми прямо на очах у своїх партнерів, повністю усвідомлюючи, що роблять, а потім практично на одному подиху скажуть вам, що люблять вас і ніколи не хочуть розлучатися.

Коли вони розлучаться з вами, вони зроблять це з почуттям інтелектуальної переваги, начебто ви не можете зрозуміти їхні великі мозкові потреби.

Якщо ви хочете помститися їм, постарайтеся, щоб вони покінчили з вами в громадському місці - прояви емоцій доставляють їм дуже дискомфорт, а якщо ви почнете на них плакати і кричати, вони можуть не зрозуміти, чому ви так злитесь, але шкодуватимете про це, навіть якщо ці жалю пов'язані з нездатністю контролювати свій спалах.

3. Близнюки (21 травня – 20 червня)

Ви ніколи не будете точно знати, де ви знаходитесь з Близнюками. Одного разу вони обсипають вас любов'ю та квітами; Наступного разу вони, здається, зовсім забули про тебе. Ви ніколи не зможете порозумітися з Близнюками.

Хоча, можливо, їхнє розставання з вами не стане повною несподіванкою, але це все одно буде дуже боляче. Ви думали, що вони справді вас розуміють і ніколи не вели таких глибоких розмов, як із вами. Вони розумні та привабливі, але вони також смертельно небезпечні, коли справа стосується вашого серця.

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