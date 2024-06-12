Поскольку чувствительные знаки Зодиака обладают повышенными эмоциями, они могут плакать чаще, чем другие.

Высокочувствительные люди по-разному воспринимают окружающий мир , но это не значит, что они чего-то лишены.

Но когда вы чувствительны, интуитивны и чутки, вы уязвимы, а это замечательная черта! И некоторые из этих знаков точно знают, что это такое.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы очень чувствительны, поскольку склонны воспринимать вещи на очень глубоком уровне. Они также чрезвычайно интуитивны и сострадательны, заботятся о других людях и всегда хотят сделать для них все возможное. Говорят, что Рыбы настолько чрезмерно чувствительны, что для них практически невозможно не поддаться эмоциям.

2. Рак (21 июня – 22 июля)

Раки похожи на один большой клубок эмоций, а не только на собственные эмоции. Они более эмоционально реактивны, чем любой другой знак зодиака, и склонны беспокоиться о том, как другие люди отреагируют, столкнувшись с проблемами или негативными событиями. Раки чрезвычайно чутки и глубоко чувствуют боль других.

3. Весы (23 сентября – 22 октября)

Одной из отличительных черт высокочувствительных людей является их неспособность быстро принимать решения — и это Весы. Им требуется больше времени, чтобы принять решение, потому что они должны взвесить все возможные результаты. Весы склонны расстраиваться еще больше, когда принимают решение, и оно оказывается плохим. Неправильное решение может преследовать Весов очень долго.

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