Когда мы говорим об астрологии и сильных сторонах каждого из знаков Зодиака, имеются в виду черты в общем смысле.

Есть определенные знаки Зодиака, которые разобьют вам сердце - это просто что-то в их личностях.

Говорим ли мы держаться подальше от этих знаков? Нет, не обязательно. Но мы советуем вам осознавать любые тревожные сигналы и прислушиваться к своей интуиции.

Вот знаки зодиака, которые разобьют вам сердце:

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрелец всегда будет ставить свои нужды и желания выше чьих-либо еще . Если вам нужно, чтобы они задержались на какое-то время, это очень плохо, потому что их планы поездок уже составлены или они уже решили достичь определенной цели для себя.

Они очень эгоцентричны и всегда ставят себя на первое место. Что еще хуже, после того, как они разобьют тебе сердце, они не поймут, почему ты испытываешь такую ​​сильную боль.

Стрельцы не известны своим сочувствием или способностью видеть вещи с чужой точки зрения, поэтому они задаются вопросом, почему бы вам просто не смириться с этим.

2. Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеям даже не обязательно расставаться с вами, чтобы разбить вам сердце. Они будут флиртовать с другими людьми прямо на глазах у своих партнеров, полностью осознавая, что делают, а затем практически на одном дыхании скажут вам, что любят вас и никогда не хотят расставаться.

Когда они расстанутся с вами , они сделают это с чувством интеллектуального превосходства, как будто вы не можете понять их большие мозговые потребности.

Если вы хотите отомстить им, постарайтесь, чтобы они покончили с вами в общественном месте — проявления эмоций доставляют им очень дискомфорт, а если вы начнете на них плакать и кричать, они могут не понять, почему вы так злитесь, но будете сожалеть об этом, даже если эти сожаления связаны с неспособностью контролировать свою вспышку.

3. Близнецы (21 мая – 20 июня)

Вы никогда не будете точно знать, где вы находитесь с Близнецами . В один момент они осыпают вас любовью и цветами; в следующий раз они, кажется, совсем забыли тебя. Вы никогда не сможете найти общий язык с Близнецами.

Хотя, возможно, их расставание с вами не станет полной неожиданностью, но это все равно будет ужасно больно. Вы думали, что они действительно вас понимают и никогда не вели таких глубоких разговоров, как с вами. Они умны и обаятельны, но они также смертельно опасны, когда дело касается вашего сердца.

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