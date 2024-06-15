Есть определенные знаки Зодиака, которые разобьют вам сердце - это просто что-то в их личностях.
Говорим ли мы держаться подальше от этих знаков? Нет, не обязательно. Но мы советуем вам осознавать любые тревожные сигналы и прислушиваться к своей интуиции.
Вот знаки зодиака, которые разобьют вам сердце:
- Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Стрелец всегда будет ставить свои нужды и желания выше чьих-либо еще . Если вам нужно, чтобы они задержались на какое-то время, это очень плохо, потому что их планы поездок уже составлены или они уже решили достичь определенной цели для себя.
Они очень эгоцентричны и всегда ставят себя на первое место. Что еще хуже, после того, как они разобьют тебе сердце, они не поймут, почему ты испытываешь такую сильную боль.
Стрельцы не известны своим сочувствием или способностью видеть вещи с чужой точки зрения, поэтому они задаются вопросом, почему бы вам просто не смириться с этим.
2. Водолей (20 января – 18 февраля)
Водолеям даже не обязательно расставаться с вами, чтобы разбить вам сердце. Они будут флиртовать с другими людьми прямо на глазах у своих партнеров, полностью осознавая, что делают, а затем практически на одном дыхании скажут вам, что любят вас и никогда не хотят расставаться.
Когда они расстанутся с вами , они сделают это с чувством интеллектуального превосходства, как будто вы не можете понять их большие мозговые потребности.
Если вы хотите отомстить им, постарайтесь, чтобы они покончили с вами в общественном месте — проявления эмоций доставляют им очень дискомфорт, а если вы начнете на них плакать и кричать, они могут не понять, почему вы так злитесь, но будете сожалеть об этом, даже если эти сожаления связаны с неспособностью контролировать свою вспышку.
3. Близнецы (21 мая – 20 июня)
Вы никогда не будете точно знать, где вы находитесь с Близнецами . В один момент они осыпают вас любовью и цветами; в следующий раз они, кажется, совсем забыли тебя. Вы никогда не сможете найти общий язык с Близнецами.
Хотя, возможно, их расставание с вами не станет полной неожиданностью, но это все равно будет ужасно больно. Вы думали, что они действительно вас понимают и никогда не вели таких глубоких разговоров, как с вами. Они умны и обаятельны, но они также смертельно опасны, когда дело касается вашего сердца.
Последние новости Украины:
Какие знаки Зодиака предпочитают жить в отношениях, а не в браке: эти люди ценят свою свободу.
Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.
Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.