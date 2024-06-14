Перш ніж приступити до роботи, найкраще зібрати все необхідне для чищення решітки для шашлику від іржі.

Найпростіший спосіб очистити решітку для шашлику від іржі – за допомогою солі та оцту.

Поява іржі на грилі може бути дуже неприємною, особливо коли вам хочеться приступити до приготування їжі.

Щоб очистити гриль за допомогою солі та оцту, вам знадобиться:

1 склянка звичайної кухонної солі

2 чашки білого оцту

1 міцний мішок для сміття

Одноразові серветки або ганчірки.

Вказана кількість солі та оцту призначена для очищення однієї досить стандартної решітки для гриля, тому, якщо ви робите більше однієї, просто додайте таку ж кількість ще раз на кожну додаткову решітку.

Лимонний сік та пральний порошок допоможе очистити решітку для шашлику від іржі. Лимонний сік та порошкоподібний миючий засіб діють аналогічно солі та оцту, створюючи кислотний розчин, що розчиняє іржу на решітках.

Лимонний сік трохи менш ефективний, ніж сіль та оцет, а лимонний сік може призвести до того, що речі стануть трохи липкими, але він добре працює з невеликими ділянками іржі.

Оцет та харчова сода . Якщо у вас є плями іржі в місцях, які важко почистити, то позбавитися їх допоможе приготування пасти з білого оцту і харчової соди. Змішайте харчову соду та оцет у співвідношенні 2:1 до густої пасти та швидко нанесіть її.

Кислота в оцті роз'їдає іржу на решітці для шашлику, а харчова сода входить у реакцію з кислотою, викликаючи піну, що допомагає проникнути.

Комерційний засіб для видалення іржі на решітках гриля — ще один варіант, який широко доступний у більшості роздрібних магазинів.

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