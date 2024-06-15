Українка звернулася до Приватбанку зі скаргою, зазначивши, що отримала матеріальну допомогу від благодійного фонду, але гроші зникли.

Клієнти ПриватБанку залишаються без засобів для існування через зникнення коштів з їхніх карток. Про це свідчать відгуки на порталі "Мінфін".

Українка звернулася до ПриватБанку зі скаргою, зазначивши, що отримала матеріальну допомогу від благодійного фонду на суму близько 65 тисяч гривень. Однак через кілька днів майже вся сума зникла з її картки.

За словами жінки, кошти були перераховані на ім'я невідомої їй особи без її підтвердження.

"У січні цього року мені прийшла допомога від благодійного фонду у розмірі 64 750 грн. Через два дні у мене було знято 56 000 грн двома платежами на ім'я невідомого мені користувача, операція пройшла без мого відома", – поділилася українка.

Після звернення до банку та поліції постраждала не отримала допомоги у поверненні незаконно списаних коштів.

"Все, що зміг зробити банк це заблокувати картку. Поліція безсила. Багатодітну сім'ю залишили без засобів для існування", – обурено зазначила клієнтка.

Фахівці "ПриватБанку" відреагували на скаргу, пояснивши, що банк обмежений у можливостях і не завжди може захистити клієнтів від шахраїв. Водночас вони порадили жінці звернутися до компетентних органів для подальшого розгляду справи.

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