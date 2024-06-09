ПриватБанк зазначив, що його дії повністю відповідають нормам чинного законодавства України та правовим актам Національного банку України.

Клієнт ПриватБанку висловив своє невдоволення через раптове блокування його рахунків, що викликало труднощі для його бізнесу. Відповідаючи на скаргу, представники ПриватБанку зазначили, що вони діють у рамках чинного законодавства і здійснюють фінансовий моніторинг для попередження нелегальних транзакцій.

Про це клієнт банку написав на спеціалізованому форумі "Мінфін".

"Чому така неповага до клієнтів? Без пояснень одразу блокують рахунки. Я не зміг розрахуватися з постачальниками, оскільки обмежили доступ до Приват24. Магазин також дав збій, адже клієнти не змогли оплатити на заблоковані рахунки", – розповів підприємець.

У відповідь на скаргу, ПриватБанк зазначив, що його дії повністю відповідають нормам чинного законодавства України та правовим актам Національного банку України, які регулюють банківську діяльність.

ПриватБанк пояснив, що згідно з законом 'Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення', як установа, що здійснює первинний фінансовий моніторинг, ми зобов'язані проводити контроль за фінансовими операціями до і під час їх виконання".

Крім того, банк може припинити співпрацю з клієнтом у таких випадках:

відсутність операцій та коштів на рахунку протягом 12 місяців;

смерть клієнта для закриття чи переведення рахунку на спадкоємців;

невиконання клієнтом договірних зобов’язань;

ризик фінансових збитків або погіршення репутації банку;

обман банку з наданням неправдивої інформації;

використання рахунку не за призначенням;

незаконна діяльність клієнта;

підозри чи виявлення незаконних операцій.

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