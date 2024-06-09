ПриватБанк отметил, что его действия полностью соответствуют нормам действующего законодательства Украины и правовым актам Национального банка.

Клиент ПриватБанка выразил свое недовольство из-за внезапной блокировки его счетов, что вызвало трудности для его бизнеса. Отвечая на жалобу, представители ПриватБанка отметили, что действуют в рамках действующего законодательства и осуществляют финансовый мониторинг для предупреждения нелегальных транзакций.

Об этом клиент банка написал на специализированном форуме "Минфин".

"Почему такое неуважение к клиентам? Без объяснений сразу блокируют счета. Я не смог рассчитаться с поставщиками, поскольку ограничили доступ к Приват24. Магазин также дал сбой, ведь клиенты не смогли оплатить заблокированные счета", – рассказал предприниматель.

В ответ на жалобу ПриватБанк отметил, что его действия полностью соответствуют нормам действующего законодательства Украины и правовым актам Национального банка Украины, регулирующим банковскую деятельность.

ПриватБанк пояснил, что согласно закону 'О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения', как учреждение, осуществляющее первичный финансовый мониторинг, мы обязаны проводить контроль за финансовыми операциями до и при их выполнении".

Кроме того, банк может прекратить сотрудничество с клиентом в следующих случаях:

отсутствие сделок и средств на счете в течение 12 месяцев;

смерть клиента для закрытия или перевода счета на наследников;

невыполнение клиентом договорных обязательств;

риск финансового ущерба или ухудшение репутации банка;

обман банка с предоставлением ложной информации;

использование счета не по назначению;

незаконная деятельность клиента;

подозрения или выявление незаконных сделок.

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