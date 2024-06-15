Украинка обратилась в ПриватБанк с жалобой, отметив, что получила материальную помощь от благотворительного фонда, но деньги пропали.

Клиенты ПриватБанка остаются без средств к существованию из-за исчезновения средств с их карт. Об этом свидетельствуют отзывы на портале "Минфин".

Украинка обратилась в ПриватБанк с жалобой, отметив, что получила материальную помощь от благотворительного фонда на сумму около 65 тысяч гривен. Однако через несколько дней почти вся сумма исчезла с ее карты.

По словам женщины, средства были перечислены на имя неизвестного лица без ее подтверждения.

"В январе этого года мне пришла помощь от благотворительного фонда в размере 64 750 грн. Через два дня у меня было снято 56 000 грн двумя платежами по имени неизвестного мне пользователя, операция прошла без моего ведома", – поделилась украинка.

После обращения в банк и полицию пострадавшая не получила помощи в возвращении незаконно списанных средств.

"Все, что смог сделать банк это заблокировать карту. Полиция бессильна. Многодетную семью оставили без средств к существованию", – возмущенно отметила клиентка.

Специалисты ПриватБанка отреагировали на жалобу, объяснив, что банк ограничен в возможностях и не всегда может защитить клиентов от мошенников. В то же время, они посоветовали женщине обратиться в компетентные органы для дальнейшего рассмотрения дела.

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