Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки через численні скандали розглядає можливість скорочення функцій ТЦК.

Мобілізація в Україні продовжується. Постійні скандали з представниками ТЦК, які роздають повістки, підірвали до них довіру. Тому у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорюють можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів.

Про це заявив заступник голови комітету, народний депутат Єгор Чернєв, під час ефіру телемарафону.

Він прокоментував бійку між працівниками "швидкої допомоги" і ТЦК, що стався 11 червня в Одесі. Ситуацію, що сталась, він назвав ганебною. За його словами, профільний комітет Верховної Ради наразі розглядає варіанти запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

"І один із варіантів – поки що на рівні обговорення, – це передавання функцій ТЦК якимсь цивільним органам. Тобто, можливо, вивести із Збройних сил чи з Міністерства оборони. Але це – один із варіантів", – сказав Чернєв.

Народний депутат зазначив, що комітет очікує від уряду чітко виписаних норм бронювання, а саме підзаконних актів до закону про мобілізацію, розроблених Кабінетом Міністрів.

"Ми також задаємо питання Кабміну, чому так довго. Нещодавно була прийнята одна з постанов, але це однаково не найдосконаліша версія щодо питань бронювання. Це постійний процес, який налагаджується, але поки він налагоджується, трапляються такі ситуації", - підсумував він.

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