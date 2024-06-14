Досвідчений городник назвав, чим саме варто підживити цибулю для того, аби отримати щедрий врожай.

Як повідомив фахівець на youtube-каналі "Наша дача", при висаджуванні цибулі варто використовувати фосфорне добриво, яке дозволить розвиватися кореневий системі цих рослин.

Підживлювати цибулю у червні будемо добривом "Рост концентрат" - це органомінеральне добриво з гуматом калію але тут є також мінеральна складова в рівних частинах азот фосфор калій 555 і плюс мікроелементи.

Саме те, що зараз потрібно цибулі.

"Можете його замінити в принципі будь-яким добривом з рівними частинами по азоту-фосфору-калію, щоб там було все в рівних частинах, тому що і коренева система цибулі буде зараз розвиватися і листо-стеблова маса і безпосередньо сама цибулина і також", - повідомив фахівець.

Також можна додати "Байкал М" - це ефективні мікроорганізми мікробіологічне добриво, ми його використовуємо доволі широко - це біотехнології України.

25 мл рост концентрату потрібно розвести на 10 л води, та 50 мл Байкалу на 10 л води - саме в таких пропорціях розчин буде позитивно впливати на подальший розвиток цибулі.

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