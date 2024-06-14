Опытный огородник назвал, чем именно стоит подкормить лук для того, чтобы получить щедрый урожай.

Как сообщил специалист на youtube-канале "Наша дача", при высадке лука следует использовать фосфорное удобрение, которое позволит развиваться корневой системе этих растений.

Подкармливать лук в июне будем удобрением "Рост концентрат" - это органоминеральное удобрение с гуматом калия, но здесь есть также минеральная составляющая в равных частях азот фосфор калий 555 и плюс микроэлементы.

Именно то, что сейчас нужно луку.

"Можете его заменить в принципе любым удобрением с равными частями по азоту-фосфору-калию, чтобы там было все в равных частях, потому что и корневая система лука будет сейчас развиваться и листо-стебельная масса и непосредственно сама луковица и тоже", – сообщил специалист.

Также можно добавить "Байкал М" - это эффективные микроорганизмы, микробиологическое удобрение, мы его используем достаточно широко - это биотехнологии Украины.

25 мл рост концентрата нужно развести на 10 л воды и 50 мл Байкала на 10 л воды - именно в таких пропорциях раствор будет положительно влиять на дальнейшее развитие лука.

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