Щоб отримати наприкінці сезону нормальний урожай буряків та не втратити половину овочів через хвороби, слід звернути увагу на ці моменти.

Вирощування столових буряків - це не тільки цікаве, а й корисне заняття. Для отримання хорошого врожаю важливо дотримуватись певних принципів, про які детальніше розповідає автор відео, опублікованого на Ютуб-каналі.

Перед посівом насіння буряків слід приділяти увагу термінам дозрівання та якості насіння. Сучасні сорти буряків переважно однонасінні, що унеможливлює пересортицю і спрощує проріджування.

Буряк найбільш теплолюбний серед усіх коренеплодів, але здатний витримувати легкі заморозки. Висівання буряків у ранній термін не прискорює формування коренеплоду та врожаю, тому це не є оптимальним рішенням.

Буряк любить розпушений ґрунт для легшого формування коренеплоду. При сівбі слід ущільнити ґрунт для кращого контакту з насінням. Глибина посіву – приблизно 2 см. Насіння можна сіяти як сухим, так і намоченим, залежно від умов.

Проріджування дуже важливе для буряків, оскільки вони не терплять конкуренції. Рослини слід проріджувати дві чи навіть тричі, залишаючи відстань між ними не менше 10-12 см для великих коренеплодів і 8-10 см для менших. Рослини, що проріджуються, можна пересаджувати на інші грядки або по краях грядок, де вже щось росте, ділиться автор відео.

Буряк любить слаболужне середовище. Якщо ґрунт слабко кислий, його слід розкислити за допомогою осінньої обробки попелом або доломітом. Буряк споживає багато азоту, особливо при формуванні бадилля, тому важливо підживлювати його азотними добривами.

Для боротьби з хворобами буряків, що виникають на городі, можна використовувати хімічні та біологічні засоби захисту. Наприклад, для боротьби з паршем можна використовувати препарати на основі міді, ефективні проти бактерій. Також можна застосовувати біологічні препарати, що містять корисні мікроорганізми, що конкурують із хвороботворцями.

Для боротьби з циркоспорозом можна використовувати фунгіцидні препарати, що знищують грибкові інфекції. Також важливо вживати профілактичних заходів, які полягають у видаленні заражених рослин та пожнивних відходів, щоб уникнути поширення хвороби.

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