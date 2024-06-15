Чтобы получить в конце сезона нормальный урожай свеклы и не потерять половину овощей из-за болезней, следует обратить внимание на эти моменты.

Выращивание столовой свеклы - это не только интересное, но и полезное занятие. Для получения хорошего урожая важно соблюдать определенные принципы, о которых детальнее рассказывает автор видео, опубликованного на Ютуб-канале.

Перед посевом семян свеклы следует уделять внимание срокам созревания и качеству семян. Современные сорта свеклы преимущественно односемянные, что делает невозможным пересортицу и упрощает прореживание.

Свекла наиболее теплолюбива среди всех корнеплодов, но способна выдерживать легкие заморозки. Высев свеклы в ранний срок не ускоряет формирование корнеплода и урожай, поэтому это не является оптимальным решением.

Свекла любит разрыхленную почву для более легкого формирования корнеплода. При посеве следует уплотнить почву для лучшего контакта с семенами. Глубина посева – примерно 2 см. Семена можно сеять как сухими, так и намоченными, в зависимости от условий.

Прореживание очень важно для свеклы, поскольку она не терпит конкуренции. Растения следует прореживать два или даже три раза, оставляя расстояние между ними не менее 10-12 см для больших корнеплодов и 8-10 см для меньших. Прореживаемые растения можно пересаживать на другие грядки или по краям грядок, где уже что-то растет, делится автор видео.

Свекла любит слабощелочную среду. Если почва слабо кислая, ее следует раскислить с помощью осенней обработки пеплом или доломитом. Свекла потребляет много азота, особенно при формировании ботвы, поэтому важно подпитывать ее азотными удобрениями.

Для борьбы с болезнями свеклы, возникающей на огороде, можно использовать химические и биологические средства защиты. Например, для борьбы с паршей можно использовать препараты на основе меди, эффективные против бактерий. Также можно применять биологические препараты, содержащие полезные микроорганизмы, конкурирующие с болезнетворцами.

Для борьбы с циркоспорозом можно использовать фунгицидные препараты, уничтожающие грибковые инфекции. Также важно принимать профилактические меры, которые заключаются в удалении зараженных растений и пожнивных отходов во избежание распространения болезни.

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