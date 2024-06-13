Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 13 червня із передбаченням з використанням нумерології та астрології.

Щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 13 червня.

Карта Таро Сонця говорить про добро, позитивні результати та насолоду життям, незважаючи ні на що.

Що ваше Таро розповість про якусь сферу вашого життя цього дня? Дізнайтеся нижче.

Щоденне читання однієї карти Таро за знаком зодіаку на 13 червня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Закохані.

Карта Таро "Закохані" означає необхідність вибору між двома людьми або прийняття рішення у відносинах.

Щоправда в тому, що час змінює речі. Ваш погляд на кохання змінився за останній рік.

Овен, те, чого ти раніше хотів, більше не те, що, на твою думку, тобі потрібне. Насправді те, що вам потрібно сильно відрізняється від того, що ви собі уявляєте.

Це змінює все, що ви думаєте про романтичні стосунки, включно з тим, як ви дивитеся на роль партнера у своєму житті.

Зараз ви стоїте на роздоріжжі, і настав час відверто розповісти про те, що ви думаєте, навіть якщо комусь іншому може бути важко це почути.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Дев'ятка Меч.

Дев'ятка Меч передбачає складні стосунки.

А, Тельці, люди – істоти складні. Навіть ви і вашу впертість можете змусити іншу людину зупинитися через чисте розчарування.

Ваш день сповнений різних особистостей та світоглядів, особливо коли ви дізнаєтеся, чого ваші друзі очікують від вас і на що ви здатні.

Через життєву напругу іноді буває важко почути власний голос. Ви можете змінитись заради інших або просто бути самим собою.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Десятка Меч, перевернута.

Перевернута Десятка Меч говорить про подолання зради, того типу, який змушує вас відчувати, що ви ніколи не зможете зцілитися від нього.

Але, Близнюки, нарешті ви почуваєтеся трохи краще, ніж раніше. Зрада може залишити вас лежати на спині з запамороченням від обертання, спричиненого іншою людиною.

Хоча ви, можливо, не захочете будь-коли знову дозволяти комусь бути настільки близьким до вас, цей урок навчив вас далеко за межі вашої здатності пережити болісний душевний біль.

Це показало вам, що ви справді можете подолати все, що зустрічається на вашому шляху.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Маг, перевернута.

Карта Таро Маг говорить про таланти, і коли вона перевернута, ви, можливо, не готові блищати у певній галузі свого життя.

Ви думали, що можете це зробити, але незабаром виявили, що не можете. Це провал, але час не витрачено дарма. Списуй це на досвід, Раку.

Бувають моменти, коли вам потрібно завдати удару, і якщо він не спрацює так, як ви хочете, ви можете повернутися на ринг і спробувати ще раз... або ви можете стерти все з чистого листа і спробувати щось нове. Це ваш дзвінок.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлов, перевернута.

Дев'ятка Жезлов – це початок нових справ з іншими людьми, але у протилежному випадку командний підхід – не найкращий варіант.

Як кажуть, «занадто багато кухарів на кухні», і при цьому важко досягти того, щоб все йшло гладко.

Можливо, ви думали, що найкраще діяти спільно, але тепер ви бачите, що не всі знаходяться на одній хвилі, і це надто складно зробити.

Вам не обов'язково дотримуватись плану гри. Можливо, вам захочеться подивитися, чи є якийсь спосіб поділити та перемогти проблему.

Пам'ятайте, що кожен має сильні і слабкі сторони. Дайте людям дозвіл проявити себе на власних умовах.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Паж Жезлов

Паж присвячений молодій людині, а жезли це послання або нова ідея, яку ви придумали.

Отже, Діво, поєднайтеся з малоймовірним партнером, який може показати вам речі, тому що він виріс в іншому світі, ніж ви.

Людина набагато молодшого віку може поділитися з вами новинами, і спочатку ви можете бути здивовані глибиною її мудрості та знань.

Вік — це лише число, Діво. Світ рухається так швидко, і люди отримують інформацію із блискавичною швидкістю, і мати когось, хто може поділитися з вами своєю думкою, безцінно.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Трійка Жезлов.

Жезли – про нові речі, а трійка – кількість творчості.

Настав час проявити творчий підхід, Терези, і це може означати, що ви виявите свою винахідливість і зробите те, про що ви ніколи не подумали б.

Ви можете черпати ідеї в Інтернеті через блоги, відео чи навіть Pinterest.

Ви можете бути дуже здивовані тим, наскільки легко знайти те, що вам потрібно взагалі не витрачаючи багато грошей.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Четвірка Жезлов.

Чотири – число, яке запрошує вас керувати справами. І Wands пропонує вам спланувати свою нову мету.

Щодня — це шанс зробити щось приголомшливе, Скорпіоне, але ти не можеш пролетіти повз штани, бо зараз вихідні. Плануйте справи.

Якщо ви цього не зробите, день може пролетіти повз вас, і, перш ніж ви це помітите, вам мало що можна буде показати свого часу.

Обов'язково розпочніть день із плану гри. Налаштуйтеся на досягнення певних цілей та дотримуйтесь того, що ви взяли на себе.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Імператриця.

Імператриця визначила ваші плани, вона інтуїтивна, мудра та добре відома.

Стрілець, ти дійсно знаєш, як зробити речі красивими, і коли ти вільний творити, ти робиш приголомшливу роботу з об'єднання речей.

Використовуйте цей час, щоб спрямувати свої дари та таланти у стосунки.

Розвивайте тісні зв'язки із добрими друзями, які люблять вашу компанію. Створюйте спогади, які зцілять ваше серце і дадуть вам почуття спільності.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернута.

Королева Жезлов у перевернутому положенні — знак того, що ви займаєте владу, але хтось виявляє неповагу.

Довірся своїй інтуїції, Козеріг. Якщо ви вважаєте, що хтось не говорить з вами ясно, тому що щось приховує, ви можете спитати безпосередньо або спробувати з'ясувати це самостійно.

Ви можете не отримати прямої відповіді, але мова тіла та їх відношення до вашого запиту можуть дати вам підказку про те, відверті чи щирі вони з вами чи ні.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Імператор у перевернутому положенні.

Водолій, карта Таро Імператора, присвячена війні та битвам, але в перевернутому положенні, можливо, настав час підняти білий прапор капітуляції.

З вас достатньо драми, і тепер ви готові здатися та дозволити іншим людям знищити себе без вашої участі.

Відійдіть від проблеми. У тебе є справи важливіші, ніж можна зайнятися.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Сонце.

Риби, Сонце - позитивна карта, особливо коли воно знаходиться у прямому положенні. Отже, попереду на вас чекають добрі часи.

Ви побачите, як ситуація змінюється на краще, і коли ви найменше цього очікуєте, вона продовжуватиме покращуватися, поки ви не опинитеся там, де вам призначено.

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