Ежемесячный гороскоп Таро для каждого знака зодиака на июнь 2024 года, для начала давайте посмотрим на общие энергии месяца для всех.

Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на июнь 2024 года уже составлен астрологами.

Имея на столе 2 Пентаклей и 3 Мечей, нам рекомендуется сажать семена там, где у них будет больше шансов вырасти.

В любви это послание предостерегает нас от красных флажков и от того, чтобы не придавать блестящие качества тому, на кого мы смотрим мечтательно, прежде чем мы действительно узнаем его лучше.

Ежемесячное чтение карт Таро для каждого знака зодиака на июнь 2024 года:

Овен

Карта Таро месяца: Мир.

Область удачи: пение

Овен, энергия июня для тебя потрясающая! На столе у ​​нас лежит Мир (старшая арканная карта Таро), раскрывающая силу, которой вы можете владеть и исследовать, если захотите. Так что не отказывайтесь от возможностей в этом месяце, особенно если они заставят вас выйти из зоны комфорта. Вы будете сиять ярче, чем когда-либо прежде, если воспользуетесь этим подарком.

Тем из вас, кто находит покой и удовольствие в пении (даже если это просто плохое караоке в компании хороших друзей), рекомендуется петь больше в этом месяце. На этом пути вас ждут интригующие впечатления!

Телец

Карта Таро месяца: Суд.

Область удачи: Танцы.

Телец, доверяй своему совету, даже если кажется, что факты не совпадают с популярными мнениями вокруг тебя. Ваша интуиция приведет вас на правильный путь и поможет избежать ловушек группового мышления. Это особенно подчеркивается в тех областях, которые окажут долгосрочное влияние на вашу жизнь и жизнь вашего сообщества, будь то охрана окружающей среды, воспитание ваших детей или что-то еще.

В этом месяце вам также рекомендуется больше танцевать. Это откроет ваши способности ясновидения , позволяя вам еще лучше полагаться на свою интуицию.

Близнецы

Карта Таро месяца: Восьмерка Жезлов.

Область удачи: Расчеты

Близнецы, энергия июня для вас просто потрясающая! В конце концов, это твой месяц. Это подчеркивается восьмеркой Жезлов на столе — вы пойдете дальше (и быстрее), чем когда-либо прежде, если доверитесь космосу и будете плыть по течению максимально расслабленно.

Просто постарайтесь найти правильный баланс в своей жизни, поддерживая в порядке свои счета, счета и бухгалтерские книги. Это также хороший месяц для составления солидного личного бюджета.

Рак

Карта Таро месяца: Умеренность.

Область удачи: налоги

Рак, карта старших арканов Таро Умеренность — прекрасный подарок на июнь 2024 года. Она призывает вас набраться терпения, доверять себе и процессу. Все произойдет в нужное время, если вы верите в свои способности, а также в карму. Не обращайте внимания на скептиков!

Вам также рекомендуется не платить налоги и гарантировать, что вы никому ничего не должны, и наоборот. Вам также будет полезна работа с бухгалтером или специалистом по налогам.

Лев

Карта Таро месяца: Туз Пентаклей.

Область удачи: многоборье.

Лео, нет ничего, чего ты не смог бы достичь в июне, если настроишься на это. Помните об этом в течение дня. Это ваш космический подарок в этом месяце. Пока вы опираетесь на свои таланты и доверяете себе, вы затмите любого, кто думает, что вы не все. Кроме того, ваш личный стиль добавит дополнительный жар.

Если вы чувствуете необходимость, сосредоточьтесь на дыхании каждое утро после пробуждения хотя бы на пять минут. Осознанность позволит вам направить свои благословения в наиболее приоритетные для вас места.

Дева

Карта Таро месяца: Паж Мечей.

Область удачи: Дом

Дева, если рядом с тобой нет поддерживающих людей, не волнуйся. У вас есть что-то еще лучшее, что обеспечивает ваш успех. Пока вы доверяете своему интеллекту и своим идеям, с вами все будет в порядке. В этом месяце вас ждет солидное вдохновение, особенно в самых неожиданных местах. Так что выйдите из своей зоны комфорта с точки зрения хобби и интересов, чтобы сосредоточиться на этом.

Вам также рекомендуется сохранять энергию в вашем доме устойчивой и стабильной с помощью декора и мебели, которые говорят с вами. Это твой дом, делай что хочешь!

Весы

Карта Таро месяца: Двойка Жезлов.

Область удачи: разговоры один на один

Весы, энергия этого месяца имеет устойчивое качество. Вы не будете считать этот месяц очень значимым в вашей жизни, однако отношения, которые вы поддерживаете сейчас, окажут длительное влияние на ваше будущее, особенно в последние несколько месяцев 2024 года. Итак, слушайте внимательнее, когда вы общаетесь с людьми в одном - разговоры наедине. Взаимодействие энергий будет тонко влиять на то, как все разворачивается за кулисами.

Скорпион

Карта Таро месяца: Тройка Кубков.

Область удачи: умелое задавать вопросы.

Скорпион, июнь 2024 года идеален для поиска своего племени души! Так что доверьтесь этим странным импульсам, которые в этом месяце перенесут вас в неожиданные места и события. Это откроет вам путь к новым друзьям, новым хобби, а также к нескольким новым возможностям.

Вам также рекомендуется более внимательно слушать во время разговора с людьми и работать над своей способностью выделять нужные детали. Если что-то сбивает вас с толку или вызывает тревогу, запишите это, чтобы позже понять, почему вы так себя чувствуете.

Стрелец

Карта Таро месяца: Шестерка Кубков.

Область удачи: учеба и игра.

Стрелец, июнь для тебя прекрасен! У некоторых из вас сейчас есть большие возможности относительно того, куда вы можете пойти и как будет развиваться ваша жизнь, как в личной сфере, так и в карьере. Пусть ваше сердце направит вас на правильный путь, и не позволяйте страху диктовать свои условия!

Вам также рекомендуется найти правильный баланс между учебой и игрой в этом месяце, независимо от того, являетесь ли вы студентом или нет. На этом пути вас ждут прекрасные впечатления!

Козерог

Карта Таро месяца: Влюбленные.

Область удачи: Интуиция.

Козерог, твоя жизнь в это время глубоко переплетена с жизнью других людей. Будь то личная жизнь или коллектив на работе, в июне вы поймете, что хорошая работа с другими принесет вам величайшую радость и успех. Однако эта энергия тонкая. Так что будьте внимательны, и вы будете знать, как действовать.

Ваша интуиция также обострится в этом месяце, особенно если вы находитесь на распутье. Пусть он поможет вам получить информацию, необходимую для принятия наилучших решений.

Водолей

Карта Таро месяца: Тройка Кубков.

Область удачи: Дружба.

Водолей, в этом месяце к тебе придут настоящие друзья, а ложные отпадут. Это ваше скрытое благословение. Поэтому будьте внимательны, когда общаетесь с людьми, чтобы иметь возможность наблюдать за ними и за своей реакцией на них. На этом пути ждут глубокие прозрения.

Это также будет для вас месяц скрытой удачи. Делайте то, что вам нужно, и не беспокойтесь об остальном. Все произойдет в нужный момент!

Рыбы

Карта Таро месяца: Десятка Кубков.

Область удачи: Семья.

Рыбы, ваши близкие и семья выделены в вашей карте Таро на июнь. Убедитесь, что вы проводите с ними время качественно. Любовь всегда является приоритетом, даже если в целом мире больше ценят культуру суеты. Вы можете суетиться и при этом поддерживать любовные отношения с теми, кто для вас важен. Это не или или.

Если вы прислушаетесь к этому сообщению, вы пройдёте этот месяц без сучка и задоринки. Космические потоки позаботятся о том, чтобы препятствия были удалены с вашего пути.

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