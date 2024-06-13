Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 13 июня с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 13 июня.

Карта Таро Солнца говорит о добре, положительных результатах и ​​наслаждении жизнью, несмотря ни на что.

Что ваше Таро расскажет о какой-либо сфере вашей жизни в этот день? Узнайте ниже.

Ежедневное чтение одной карты Таро по знаку зодиака на 13 июня:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Влюбленные.

Карта Таро «Влюбленные» означает необходимость выбора между двумя людьми или принятие решения в отношениях.

Правда в том, что время меняет вещи. Ваш взгляд на любовь изменился за последний год.

Овен, то, чего ты раньше хотел, больше не то, что, по твоему мнению, тебе нужно. На самом деле то, что вам нужно, сильно отличается от того, что вы себе представляете.

Это меняет все, что вы думаете о романтических отношениях, включая то, как вы смотрите на роль партнера в своей жизни.

Сейчас вы стоите на распутье, и пришло время открыто рассказать о том, что вы думаете, даже если кому-то другому может быть трудно это услышать.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Девятка Мечей.

Девятка Мечей предполагает сложные отношения.

А, Тельцы, люди — существа сложные. Даже вы и ваше упрямство можете заставить другого человека остановиться из-за чистого разочарования.

Ваш день полон разных личностей и мировоззрений, особенно когда вы узнаете, чего ваши друзья ожидают от вас и на что вы способны.

Из-за жизненного напряжения иногда бывает трудно услышать собственный голос. Вы можете измениться ради других или просто быть самим собой.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Десятка Мечей, перевернутая.

Перевернутая Десятка Мечей говорит о преодолении предательства, того типа, который заставляет вас чувствовать, что вы никогда не сможете исцелиться от него.

Но, Близнецы, наконец-то вы чувствуете себя немного лучше, чем раньше. Предательство может оставить вас лежать на спине с головокружением от вращения, вызванного другим человеком.

Хотя вы, возможно, не захотите когда-либо снова позволять кому-то быть настолько близким к вам, этот урок научил вас далеко за пределы вашей способности пережить мучительную душевную боль.

Это показало вам, что вы действительно можете преодолеть все, что встречается на вашем пути.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Маг, перевернутая.

Карта Таро Маг говорит о талантах, и когда она перевернута, вы, возможно, не готовы блистать в определенной области своей жизни.

Вы думали, что сможете это сделать, но вскоре обнаружили, что не можете. Это провал, но время не потрачено зря. Списывай это на опыт, Рак.

Бывают моменты, когда вам нужно нанести удар, и если он не сработает так, как вы хотите, вы можете вернуться на ринг и попробовать еще раз... или вы можете стереть все с чистого листа и попробовать что-то совершенно новое. Это ваш вызов.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Девятка Жезлов, перевернутая.

Девятка Жезлов — это начало новых дел с другими людьми, но в обратном случае командный подход — не лучший вариант.

Как говорится, «слишком много поваров на кухне», и при этом трудно добиться того, чтобы все шло гладко.

Возможно, вы думали, что лучше всего действовать сообща, но теперь вы видите, что не все находятся на одной волне, и это слишком сложно сделать.

Вам не обязательно придерживаться плана игры. Возможно, вам захочется посмотреть, есть ли какой-нибудь способ разделить и победить проблему.

Помните, что у каждого есть сильные и слабые стороны. Дайте людям разрешение проявить себя на их собственных условиях.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Паж Жезлов

Паж посвящен молодому человеку, а жезлы — это послание или новая идея, которую вы придумали.

Итак, Дева, объединитесь с маловероятным партнером, который может показать вам вещи, потому что он вырос в другом мире, чем вы.

Человек гораздо более молодого возраста может поделиться с вами новостями, и поначалу вы можете быть удивлены глубиной его мудрости и знаний.

Возраст — это всего лишь число, Дева. Мир движется так быстро, и люди получают информацию с молниеносной скоростью, и иметь кого-то, кто может поделиться с вами своим мнением, бесценно.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Тройка Жезлов.

Жезлы – о новых вещах, а тройка – число творчества.

Пришло время проявить творческий подход, Весы, и это может означать, что вы проявите свою изобретательность и сделаете то, о чем вы никогда бы не подумали.

Вы можете черпать идеи в Интернете через блоги, видео или даже Pinterest.

Вы можете быть очень удивлены тем, насколько легко найти то, что вам нужно, вообще не тратя много денег.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Четверка Жезлов.

Четыре – число, которое приглашает вас управлять делами. И Wands предлагает вам спланировать свою новую цель.

Каждый день — это шанс сделать что-то потрясающее, Скорпион, но ты не можешь пролететь мимо штанов, потому что сейчас выходные. Планируйте дела.

Если вы этого не сделаете, день может пролететь мимо вас, и, прежде чем вы это заметите, вам мало что можно будет показать в свое время.

Обязательно начните день с плана игры. Настройтесь на достижение определенных целей и придерживайтесь того, что вы взяли на себя.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Императрица.

Императрица определила ваши планы, она интуитивна, мудра и хорошо известна.

Стрелец, ты действительно знаешь, как сделать вещи красивыми, и когда ты свободен творить, ты проделываешь потрясающую работу по объединению вещей.

Используйте это время, чтобы направить свои дары и таланты в отношения.

Развивайте тесные связи с хорошими друзьями, которые любят вашу компанию. Создавайте воспоминания, которые исцелят ваше сердце и дадут вам чувство общности.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернутая.

Королева Жезлов в перевернутом положении — знак того, что вы занимаете власть, но кто-то проявляет неуважение.

Доверься своей интуиции, Козерог. Если вы считаете, что кто-то не говорит с вами ясно, потому что что-то скрывает, вы можете спросить напрямую или попытаться выяснить это самостоятельно.

Вы можете не получить прямого ответа, но язык тела и их отношение к вашему запросу могут дать вам подсказку о том, откровенны или искренни они с вами или нет.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Император в перевернутом положении.

Водолей, карта Таро Императора, посвящена войне и сражениям, но в перевернутом положении, возможно, пришло время поднять белый флаг капитуляции.

С вас достаточно драмы, и теперь вы готовы сдаться и позволить другим людям уничтожить себя без вашего участия.

Отойдите от проблемы. У тебя есть дела поважнее, чем можно заняться.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Солнце.

Рыбы, Солнце — положительная карта, особенно когда оно находится в прямом положении. Итак, впереди вас ждут хорошие времена.

Вы увидите, как ситуация меняется к лучшему, и когда вы меньше всего этого ожидаете, она будет продолжать улучшаться, пока вы не окажетесь там, где вам предназначено.

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