Власники телефонів Xiaomi знайомі з багатьма функціями, доступними на цих пристроях.

Компанія Xiaomi старанно працювала над тим, щоб зробити свої гаджети багатим та корисним у плані функцій.

Однак незаперечним фактом є те, що швидші методи заряджання телефонів Xiaomi шкідливіші для акумуляторів, ніж повільні з минулого.

Тому корисно стежити за станом акумулятора телефонів Xiaomi і уникати непотрібних проблем.

Поганий акумулятор може вплинути на використання, а також на продуктивність телефону Xiaomi. У поганих умовах вони можуть навіть роздутися чи вибухнути.

Щоб активувати правильну, швидку та безпечну зарядку на телефоні Xiaomi:

Зайдіть у «Налаштування», а потім на «Акумулятор».

У підменю «Акумулятор» натисніть «Додаткові функції».

Виберіть «Збільшити швидкість заряджання».

Увімкніть повзунок «Підвищити швидкість заряджання».

Логічно, що ви зможете скористатися швидкою зарядкою потужністю 120 Вт лише у тому випадку, якщо ваш смартфон Xiaomi сумісний із нею.

Щоб досягти обіцяних Xiaomi 120 Вт, вам також потрібно використовувати офіційний зарядний пристрій та кабель.

Xiaomi не працюватиме зі стороннім зарядним пристроєм USB-C. Ви також можете вимкнути цю опцію, щоб зберегти заряд акумулятора, тому Xiaomi реалізувала цю функцію.

Останні новини України:

Як правильно заряджати смартфон Xiaomi: швидкий спосіб

Функції, які потрібно терміново відключити на телефоні: це шкодить вашим даним.

Також нагадаємо, які програми псують батарею.