Владельцы телефонов Xiaomi знакомы с множеством функций, доступных на этих устройствах.

Компания Xiaomi усердно работала над тем, чтобы сделать свои гаджеты богатым и полезным в плане функций.

Однако неоспоримым фактом является то, что более быстрые методы зарядки телефонов Xiaomi более вредны для аккумуляторов, чем медленные из прошлого.

По этой причине полезно следить за состоянием аккумулятора телефонов Xiaomi и избегать ненужных проблем.

Плохой аккумулятор может повлиять на ваше использование, а также на производительность телефона Xiaomi. В плохих условиях они могут даже раздуться или взорваться.

Чтобы активировать правильную, быструю и безопасную зарядку на телефоне Xiaomi:

Зайдите в «Настройки», затем «Аккумулятор».

В подменю «Аккумулятор» нажмите « Дополнительные функции».

Выберите «Увеличить скорость зарядки».

Включите ползунок «Повысить скорость зарядки».

Логично, что вы сможете воспользоваться быстрой зарядкой мощностью 120 Вт только в том случае, если ваш смартфон Xiaomi совместим с ней.

Чтобы достичь обещанных Xiaomi 120 Вт, вам также потребуется использовать официальное зарядное устройство и кабель.

Xiaomi не будет работать со сторонним зарядным устройством USB-C . Вы также можете отключить эту опцию, чтобы сохранить заряд батареи, поэтому Xiaomi реализовала эту функцию.

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