Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 12 червня, з передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 12 червня.

Таро вимагає, щоб ваше серце залишалося відкритим для того, яке послання вам потрібно почути.

Можливо, ви стоїте на порозі важливого рішення чи зміни способу життя, і поради, які ви одержуєте від Таро, прояснюють те, що туманно.

Що ваше Таро розповість про певну сферу вашого життя цього дня, дізнайтесь нижче.

Щоденне читання однієї карти Таро за знаком зодіаку на 12 червня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Мапа Таро: Смерть.

Настав час прощатися. Це сумно, Овен, і коли ти справді дозволяєш собі усвідомити, що все скінчено, це сумно і бентежить.

Але ви знали, що це не триватиме вічно. Ви відчули, що справи пішли на спад.

Отже, коли це вікно починає зачинятися, у вашому житті відчиняються двері. Дозвольте наступній можливості прийти з розкритими обіймами та насолоджуйтесь новим початком.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклею.

Вибирайте найкраще, що ви можете собі дозволити. Так, Телець, є час, коли предмети розкоші не потрібні і краще не купувати більше, ніж ти зможеш використати.

Але у вас може бути одна річ, яка змусить вас відчувати себе повністю розпещеним і додасть вам впевненості та енергії.

Куртка, капелюх або ця чудова пара взуття того варті, тому що вони цінні особисто для вас.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Вісімка Пентаклей.

Подвайте свою енергію. Ви знаєте стару приказку: «Близнюки, важка робота окупається».

І ви вкладаєте годинник, енергію та зусилля.

До всього, що ви робите є додаткові бонуси, про які ви, можливо, навіть не підозрювали, включені у вашу нагороду.

Не втрачайте надії, що винагорода принесе вам користь. Щоб побудувати хороші речі, потрібен час, і ви можете бути здивовані всім, чого досягли.

Рак (21 червня – 22 липня)

Мапа Таро: Паж Мечів.

Не ігноруйте, коли Всесвіт підштовхує вас. Іскра прозріння – це знак того, що вам слід звернути увагу на свої ідеї, мрії та бачення свого життя.

Останнім часом ти трохи збився з курсу, Раку, і це може бути час, коли тобі доведеться повернутися до розуміння того, хто ти і чого хочеш у своєму житті.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Путівник, перевернута.

Настав час вийти у світ і розповісти людям, чим ви займаєтесь.

Коли вам кажуть, що вам потрібно постійно виставляти себе напоказ, спочатку це може трохи дратувати, але ви знаєте, що найбільше ви сяєте, коли гуляєте з людьми і спілкуєтеся в суспільстві.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей, перевернута.

Як добре, коли ти нарешті можеш стати на ноги.

Гроші та фінансові проблеми сильно вдарили по вам під час пандемії, і тепер ви поступово бачите, що ситуація нарешті відновлюється.

Дозвольте собі трохи розслабитися, відпустивши деякі страхи і почав отримувати більше задоволення.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Паж Кубків, перевернута.

Вам можуть не подобатися новини, які ви отримуєте, але не все висічено у камені. Це може бути передчасним рішенням і його варто оскаржити.

Не варто припускати гірше, не копаючись глибше і не з'ясовуючи, чи була допущена помилка чи помилка, яку можна виправити.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Мапа Таро: Місяць.

Перед світанком найтемніше, Скорпіоне, і коли ти відчуваєш, що все йде не так, як має бути, ти можеш відчути, що твоя власна сила була скомпрометована.

Не дозволяйте невідомому лякати вас. Натомість виявите цікавий дух.

Запитайте Всесвіт, чого він намагається навчити вас і що вам потрібно знати?

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Трійка Меч, перевернута.

Важко пережити розлучення чи усвідомити, що ти більше не можеш бути з тим, кого любиш.

Але ти не можеш залишатися сумним, Стрілець. У вас є лише одне життя, щоб прожити.

Ваші дні та час важливі, і настає момент, коли вам потрібно повернутися у світ, оскільки ваше серце зцілюється. Це те, що вам потрібно зробити зараз.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Десятка Пентаклею.

Ви зробили все, що могли. Отже, тепер настав час дозволити іншим попрацювати. Не намагайтеся зробити все самостійно.

Майте командний настрій. Делегуйте завдання, які вам не подобаються. Будьте готові дозволити іншим розділити похвалу.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Шістка Пентаклей, перевернута.

Ви віддаєте багато себе, у тому числі і своєї особистої сили.

Можливо, ви перебуваєте в такому положенні, коли відчуваєте, що вам потрібно зробити більше, ніж іншим, щоб проявити себе.

Що, якщо, Водолію, ти перестанеш так старатися? Можливо, настав час трохи відступити та подивитися, що буде далі.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Двійка Кубків.

Люди зазвичай зустрічаються з якоїсь причини.

Були речі, які, можливо, вам здавалися необхідними у житті, і раптово у ваше життя увійшла людина, щоб дати вам саме те, що ви хотіли.

Це ознака того, що Всесвіт загалом працює у вашому житті. Дякуйте та насолоджуйтесь цим моментом свого життя.

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