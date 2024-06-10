Еженедельное чтение карт Таро для каждого знака зодиака с 10 по 16 июня, празднуйте любовь и жизнь!

Это тема этой недели для коллектива с 10 по 16 июня 2024 года.

В сочетании с картой Дьявола у нас есть гендерно-склоняющая энергия. Это побуждает нас переосмыслить наши определения того, что хорошо, а что нет.

Если что-то отклоняет нас от нашего душевного пути и заставляет нас бояться жить повседневной жизнью, то, как бы это ни притворялось, что это полезно для вашей души, это не так.

Что нужно знать каждому знаку зодиака о неделе 10 июня, по мнению таролога?

Карта Таро недели: Туз Кубков.

Самый совместимый знак зодиака недели: Телец.

Овен, ваша карта Таро на неделю — Туз Кубков. Карта, олицетворяющая красоту и невинность расцветающей привязанности, призывает вас на этой неделе склониться к любовным отношениям в вашей жизни и быть открытым сердцем. Признайтесь в своих чувствах и к романтическому потенциалу, если он у вас есть. По крайней мере, вы будете знать, есть взаимное притяжение или нет.

Телец

Карта Таро недели: Король Жезлов.

Самый совместимый знак зодиака недели: Овен.

Смелый и отважный человек сыграет заметную роль в вашей жизни на этой неделе, Телец. Поскольку Король Жезлов здесь в качестве вашей карты Таро на неделю, этот человек является прирожденным лидером и серьезно относится к выбранному пути. Они не беспокоят других и не пытаются контролировать людей, а также не терпят, чтобы кто-то совал нос в их дела. Единственный способ взаимодействовать с этим человеком и добиться положительного результата — быть честным в отношении себя и своей позиции. Они будут это уважать.

Близнецы

Карта Таро недели: Рыцарь Кубков.

Самый совместимый знак зодиака недели: Лев.

Близнецы, где Рыцарь Кубков является вашей картой Таро недели, постарайтесь быть более открытыми в своих чувствах и стремитесь к тому, что находит отклик в вашем сердце. В любви выражайте себя откровенно, используя свой уникальный талант обаяния и сладости. В карьере будьте верны своему пути и следуйте подсказкам своего внутреннего воина. В это время вам также рекомендуется развивать эмоциональный интеллект. В конце концов, читать между строк и читать комнату так же важно, как уметь располагать слова и фразы в эффектном порядке.

Рак

Карта Таро недели: Сила.

Самый совместимый знак зодиака недели: другие раки.

Рак, они могут сколько угодно называть тебя плаксой, но понятия не имеют, насколько ты силен внутри. На самом деле, когда для вас Сила (старший аркан Таро), смешно, что они думают, что ваши эмоции — это ваша слабость. Они не. Они всегда по-настоящему ведут вас и являются частью вашей интуитивной/психической чувствительности Рака. Пока вы знаете это и закрепились внутри себя, никто не сможет претендовать на то, что по праву принадлежит вам.

Лев

Карта Таро недели: Четверка Пентаклей.

Самый совместимый знак зодиака недели: Другой Лев.

Лев, недостаточно иметь смелую личность и ничего не бояться. Ваша карта Таро недели — 4 Пентаклей — призывает вас также заземлить себя посредством стабильных действий, хорошо продуманных планов и отношений с друзьями и сотрудниками, которые так же заинтересованы в достижении положительного результата, как и вы. Вешалки запрещены!

Дева

Карта Таро недели: Умеренность.

Самый совместимый знак зодиака недели: Рак.

Дева, никто не сможет остановить тебя, если ты примешь решение. Ни единой души. Это послание для вас на этой неделе согласно вашей карте Таро — Умеренность. Так что не будьте себе врагом и не саботируйте себя! Не позволяйте негативным разговорам с самим собой, гиперкритическим комментариям и суждениям превратить вас в настоящее препятствие на вашем пути. Совершенства не существует. Есть такая вещь, как эволюция и рост. Последнее поможет вам подняться до желаемых высот.

Весы

Карта Таро недели: Дьявол.

Самый совместимый знак зодиака недели: Козерог.

Весы, говорят, нет никого обаятельнее «Дьявола». Чего они не раскрывают, так это того, что иногда обаятельный человек действительно может быть мошенником, злоупотребляющим своей властью и охотящимся на жертв. Напротив, в других случаях они могут быть просто искренними людьми с большим талантом внутри, вызывающим зависть у других. Знайте грань, которая разделяет эти два понятия, и вы не ошибетесь и не примете плохих решений. Это ваше послание недели согласно карте Таро Дьявол.

Скорпион

Карта Таро недели: Тройка Жезлов.

Самый совместимый знак зодиака недели: Рыбы.

Скорпион, ваша карта Таро недели — 3 Жезлов — карта исследования, расширения и проверки пределов того, что вы считали своими пределами. Вникните в это послание, и вы откроете свои грани, которые вас удивят. Вам также рекомендуется больше учиться и расширять свои знания. Многие пути соответствуют этому принципу роста, поэтому выберите тот, который подходит именно вам. Если вы чувствуете необходимость, держите на этой неделе в кармане или сумке кусок грифельной доски, который поможет вам оставаться заземленным и уравновешенным.

Стрелец

Карта Таро недели: Паж Жезлов

Самый совместимый знак зодиака недели: Другой Стрелец.

Стрелец, ваше послание Таро недели интересное. Имея на столе Паж Жезлов, вы либо отправитесь в новое путешествие или приключение, столь же заманчивое и творческое, либо обнаружите, что общаетесь с ребенком (или детьми) и благодаря этому узнаете что-то новое. На каком бы пути вы ни оказались, в конце его вы будете счастливы, чувствуя себя умиротворенным и удовлетворенным.

Козерог

Карта Таро недели: Шестерка Мечей.

Самый совместимый знак зодиака недели: Стрелец.

Козерог, иногда, чтобы закрыть главу своей жизни, нужно вернуться на несколько шагов назад и убедиться, что все нити перерезаны или связаны. Это ваше послание недели на карте Таро согласно 6 Мечей. Пусть ваша интуиция поможет вам в этом. Время залечит все раны и подарит вам необходимую перспективу. А пока поверьте, что ваша душа знает, что для вас правильно, а что вредно.

Водолей

Карта Таро недели: Паж Жезлов

Самый совместимый знак зодиака недели: Стрелец.

Водолей, на этой неделе тебя ждет удовольствие! Имея здесь Пажа Жезлов, вы будете приятно удивлены весельем и игривостью. Наклонитесь к этому, и ваше воображение воспарит. Некоторые из вас могут даже выпустить в мир своего внутреннего ребенка, что приведет к прекрасным дням, проведенным в творческой дымке. Не волнуйтесь, даже если все это заставляет вас чувствовать себя незаземленным, как будто вы плывете на гигантской волне прибоя. Ты не упадешь.

Рыбы

Карта Таро недели: Король Жезлов.

Самый совместимый знак зодиака недели: Стрелец.

Рыбы, вы когда-нибудь смотрели свою астрологическую карту рождения? У вас могут быть тяжелые положения в Овне или Водолее, которые являются предприимчивыми знаками зодиака. Так что не поддавайтесь стереотипу «мягких Рыб». Король Жезлов здесь, чтобы сказать вам, что вы могущественны и являетесь силой, с которой нужно считаться. Положитесь на это, и вас будет невозможно остановить, завоевав уважение всего мира. Этого не произойдет, если вы сомневаетесь в себе или позволяете скептикам заставить вас сомневаться в себе. У вас есть это!

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