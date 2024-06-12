Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 12 июня, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 12 июня.

Таро требует, чтобы ваше сердце оставалось открытым для того, какое послание вам нужно услышать.

Возможно, вы стоите на пороге важного решения или изменения образа жизни, и советы, которые вы получаете от Таро, проясняют то, что туманно.

Что ваше Таро расскажет об определенной сфере вашей жизни в этот день, узнайте ниже.

Ежедневное чтение одной карты Таро по знаку зодиака на 12 июня:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Смерть.

Пришло время прощаться. Это грустно, Овен, и когда ты действительно позволяешь себе осознать, что все кончено, это грустно и обескураживает.

Но вы знали, что это не будет длиться вечно. Вы почувствовали, что дела пошли на спад.

Итак, когда это окно начинает закрываться, в вашей жизни открывается дверь. Позвольте следующей возможности прийти с распростертыми объятиями и наслаждайтесь новым началом.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Девятка Пентаклей.

Выбирайте лучшее, что вы можете себе позволить. Да, Телец, есть время, когда предметы роскоши не нужны, и лучше не покупать больше, чем ты сможешь использовать.

Но у вас может быть одна вещь, которая заставит вас чувствовать себя полностью избалованным и придаст вам уверенности и энергии.

Куртка, шляпа или эта замечательная пара обуви того стоят, потому что они ценны лично для вас.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей.

Удвойте свою энергию. Вы знаете старую поговорку: «Близнецы, тяжелая работа окупается».

И вы вкладываете часы, энергию и усилия.

Ко всему, что вы делаете, есть дополнительные бонусы, о которых вы, возможно, даже не подозревали, включены в вашу награду.

Не теряйте надежды, что вознаграждение принесет вам пользу. Чтобы построить хорошие вещи, нужно время, и вы можете быть удивлены всем, чего достигли.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Паж Мечей.

Не игнорируйте, когда Вселенная подталкивает вас. Искра прозрения — это знак того, что вам следует обратить внимание на свои идеи, мечты и видение своей жизни.

В последнее время ты немного сбился с курса, Рак, и это может быть время, когда тебе придется вернуться к пониманию того, кто ты и чего ты хочешь в своей жизни.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Отшельник, перевернутая.

Пришло время выйти в мир и рассказать людям, чем вы занимаетесь.

Когда вам говорят, что вам нужно все время выставлять себя напоказ, поначалу это может немного раздражать, но вы знаете, что больше всего вы сияете, когда гуляете с людьми и общаетесь в обществе.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая.

Как хорошо, когда ты наконец можешь встать на ноги.

Деньги и финансовые проблемы сильно ударили по вам во время пандемии, и теперь вы постепенно видите, что ситуация наконец восстанавливается.

Позвольте себе немного расслабиться, отпустив некоторые страхи и начав получать больше удовольствия.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Паж Кубков, перевернутая.

Вам могут не нравиться новости, которые вы получаете, но не все высечено в камне. Это может быть преждевременным решением, и его стоит оспорить.

Не стоит предполагать худшее, не копаясь глубже и не выясняя, была ли допущена ошибка или ошибка, которую можно исправить.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Луна.

Перед рассветом темнее всего, Скорпион, и когда ты чувствуешь, что все идет не так, как должно быть, ты можешь почувствовать, что твоя собственная сила была скомпрометирована.

Не позволяйте неизвестному пугать вас. Вместо этого проявите любопытный дух.

Спросите Вселенную, чему она пытается вас научить и что вам нужно знать?

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Тройка Мечей, перевернутая.

Трудно пережить расставание или осознать, что ты больше не можешь быть с тем, кого любишь.

Но ты не можешь оставаться грустным, Стрелец. У вас есть только одна жизнь, чтобы прожить.

Ваши дни и время важны, и наступает момент, когда вам нужно вернуться в мир, поскольку ваше сердце исцеляется. Это то, что вам нужно сделать сейчас.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Десятка Пентаклей.

Вы сделали все, что могли. Итак, теперь пришло время позволить другим поработать. Не пытайтесь сделать все самостоятельно.

Имейте командный настрой. Делегируйте задачи, которые вам не нравятся. Будьте готовы позволить другим разделить похвалу.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей, перевернутая.

Вы отдаете много себя, в том числе и своей личной силы.

Возможно, вы находитесь в таком положении, когда чувствуете, что вам нужно сделать больше, чем другим, чтобы проявить себя.

Что, если, Водолей, ты перестанешь так стараться? Возможно, пришло время немного отступить и посмотреть, что будет дальше.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Двойка Кубков.

Люди обычно встречаются по какой-то причине.

Были вещи, которые, возможно, вам казались необходимыми в жизни, и внезапно в вашу жизнь вошел человек, чтобы дать вам именно то, что вы хотели.

Это признак того, что Вселенная в целом работает в вашей жизни. Благодарите и наслаждайтесь этим моментом своей жизни.

Последние новости Украины:

Какие знаки Зодиака предпочитают жить в отношениях, а не в браке: эти люди ценят свою свободу.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.